Plíšková si v Brisbane zahraje o finále, nezastavila ji ani Tomljanovicová

Aktualizováno před 17 minutami

Karolína Plíšková porazila ve čtvrtfinále turnaje v Brisbane Ajlu Tomljanovicovou 6:1,1:6, 6:1. V semifinále ji čeká Donna Vekičová.

"Byl to zvláštní zápas. Snad nikdy jsem nehrála zápas, ve kterém každý set utekl tak rychle, ale je to tady rychlé a to se stává. Rozhodly začátky setů, ty byly důležité. Můžu být spokojená se servisem," řekla Plíšková na kurtu.

Předloňská vítězka turnaje dominovala i díky osmi esům a nervozitě soupeřky první sadě. Ve druhé ale vypadla z rytmu a chorvatská rodačka Tomljanovicová, která v prvním kole vyřadila Kateřinu Siniakovou, se rozehrála. "Postoupila si trochu do kurtu a lépe podávala," řekla Plíšková.

V rozhodujícím setu přidala Plíšková na agresivitě, v úvodu vyhrála 12 ze 13 výměn a rychle vedla 3:0. V dlouhém čtvrtém gamu zvýšila po dalším brejku na 4:0 a zápas jistě dovedla k vítěznému konci za necelou hodinu a půl.

S dvaadvacetiletou Vekičovou má Plíšková pozitivní bilanci 2:1. "Hrály jsme spolu naposledy tříseťák loni v Tokiu. Teď to bude zase v semifinále a v tom nejsou snadné zápasy," řekla nasazená pětka.

"Viděla jsem kousek jejího čtvrtfinále, vím, že tu hraje dobře. Dokonce jsem si tu s ní už zahrála v tréninku," dodala česká hráčka.

Kanadská senzace vyřadila další hvězdu

Osmnáctiletá kanadská tenistka Bianca Andreescuová vyřadila v Aucklandu druhou světovou jedničku za sebou a poprvé v kariéře si na okruhu WTA zahraje semifinále. Mladá kvalifikantka po senzačním vítězství v 2. kole nad nejvýše nasazenou Caroline Wozniackou z Dánska v dnešním čtvrtfinále porazila 6:7, 6:1, 6:3 americkou veteránku Venus Williamsovou.

"Věřím, že všechno je možné, ale dnes jsem dokázala nemožné," uvedla Andreescuová, které patří ve světovém žebříčku 152. místo. "Mým cílem byla úspěšná kvalifikace a možná pár kol, teď jsem ale porazila pár dobrých hráček, takže kdo ví? Věřila jsem si až do konce," dodala rodačka z Ontaria. Po prohraném prvním setu hned na úvod druhého ztratila servis, pak ale vyhrála 11 gamů za sebou.

Do semifinále postoupila také obhájkyně titulu Julia Görgesová z Německa, která odvrátila mečbol Eugenii Bouchardové a Kanaďanku zdolala 3:6, 6:3 a 7:6. Hráčky v utkání trápil silný vítr, který jim dělal problémy zejména na servisu. "Létaly židle, čepice, všechno. Ale s tím nic nenaděláte, musíte to prostě přijmout a zůstat pozitivní," řekla druhá nasazená Görgesová. V semifinále se utká se Slovenkou Viktórií Kužmovou. Andreescuovou čeká Sie Šu-wej z Tchaj-wanu.

Tenisový turnaj mužů a žen v Brisbane (tvrdý povrch):

Muži (dotace 589.680 dolarů):

Dvouhra - čtvrtfinále:

Medveděv (4-Rus.) - Raonic (5-Kan.) 6:7 (2:7), 6:3, 6:4.

Ženy (dotace 1,000.000 dolarů):

Dvouhra - čtvrtfinále:

Vekičová (Chorv.) - Sasnovičová (Běl.) 6:2, 6:0, Karolína Plíšková (5-ČR) - Tomljanovicová (Austr.) 6:1, 1:6, 6:1.

Čtyřhra - semifinále:

Melicharová, Peschkeová (3-USA/ČR) - Krejčíková, Siniaková (1-ČR) 6:2, 7:5.

Tenisový turnaj žen v Aucklandu (tvrdý povrch, dotace 250.000 dolarů):

Dvouhra - čtvrtfinále:

Görgesová (2-Něm.) - Bouchardová (Kan.) 3:6, 6:3, 7:6 (8:6), Kužmová (SR) - Anisimovová (USA) 6:3, 2:6, 6:4, Andreescuová (Kan.) - V. Williamsová (6-USA) 6:7 (1:7), 6:1, 6:3, Sie Šu-wej (3-Tchaj-wan) - Sorribesová (Šp.) 6:3, 6:2.