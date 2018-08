Plíšková se na US Open pokusí naladit v New Havenu

před 1 hodinou

Vedle bývalé jedničky se nabitého turnaje zúčastní i jeho trojnásobná vítězka Petra Kvitová a Barbora Strýcová, další Češky zkusí postoupit z kvalifikace.

New Haven - Tenistka Karolína Plíšková přijala divokou kartu od pořadatelů turnaje v New Havenu, který bude generálkou na US Open. Zveřejnili to organizátoři na webu Connecticut Open. Vedle bývalé světové jedničky Plíškové se silně obsazeného turnaje zúčastní i jeho trojnásobná vítězka Petra Kvitová a Barbora Strýcová, další tři Češky zkusí postoupit z kvalifikace.

"Karolína je v posledních letech jednou z nejlepších hráček na okruhu a její servis je jednou z největších zbraní v současném tenise," řekla ředitelka turnaje Anne Worcesterová na adresu Plíškové, jež si hlavní soutěž v New Havenu zahrála pouze před třemi lety.

Světové osmičce Plíškové se letos na amerických betonech příliš nedařilo, v Montrealu i v Cincinnati vypadla už ve druhém kole. Na US Open, kde předloni díky finálové účasti dosáhla nejlepšího grandslamového výsledku, bude obhajovat čtvrtfinále.