Plíšková nabírá na popularitě, marketingové nabídky ale odmítá: Nepotřebuju být na obálkách časopisů

Karolína Plíšková má na začátku sezony skvělou formu. Česká tenisová jednička stoupá žebříčkem a na turnaji v Indian Wells bude jednou z hlavních favoritek. Před prvním zápasem proti Monice Puigové novinářům mimo jiné přiznala, že po průlomu na loňském US Open sice dostává marketingové nabídky, ale odmítá je, protože se chce soustředit především na tenis.

Indian Wells - Ze čtyř turnajů letos dva vyhrála, stoupá žebříčkem a její jméno novináři často skloňují v souvislosti s postem budoucí světové jedničky. S touhle vizitkou Karolína Plíšková v pátek rozehraje tenisové Indian Wells. Z toho, jak její hvězda letí vzhůru a je v pozornosti médií, si nic nedělá.

"Chci prostě jen hrát turnaj za turnajem a věřit, že přijde dobrý výsledek. Vzhledem k tomu, že mám na kontě už dvě vítězství ze čtyř turnajů, mám šanci na další úspěch každý týden. Nehledě na to, na jakém povrchu se zrovna hraje," řekla novinářům na tiskové konferenci 24letá rodačka z Loun před startem Indian Wells.

Pro ni je turnaj v kalifornské poušti návratem na americkou půdu, kde její průlom do absolutní tenisové špičky loni v září začal, když si v New Yorku zahrála finále US Open.

"Ano, sice jsem i předtím hrála dobrý tenis, ale tohle byl kariérní zlom. New York mi pomohl k většímu sebevědomí a teď vím, že můžu porazit i hráčky, které jsem ještě nikdy neporazila," uvedla současná světová trojka.

V Dubaji ale musela překousnout porážku hned v prvním kole s Francouzkou Kristinou Mladenovicovou. "Nechci se moc zaobírat jedním zápasem, tenhle turnaj se mi prostě nepovedl a musím na něj zapomenout. Ale dobře vím, že mám pořád co zlepšovat."

Ruku v ruce s jejími triumfy na turnajích jde i zájem sponzorů a médií. Češka ale prý netouží být marketingová tvář, která vykukuje z televizí či časopisů. "Na tyhle nabídky říkám jednoduše ´ne´. Nemám to ráda. Nepotřebuju být na obálkách všech časopisů, chci hrát dobrý tenis, ne se zabývat dalšími věcmi," přiznala.

Po odhlášení Sereny Williamsové se z české tenistky stala rázem hlavní aspirantka na celkové vítězství v Indian Wells. Na pozici světové královny se nyní sice posune Němka Angelique Kerberová, ale ta nyní neoplývá zrovna skvělou formou. Z 12 letošních zápasů hned pět prohrála.

Puigová: Karolína je úžasná hráčka

Plíšková navíc zaujala místo Američanky v horní polovině pavouku. "Pro mě zase není tak důležité, jestli Serena hraje. Samozřejmě je teď lepší, když ji na turnajích nemůžu potkat hned v prvních kolech, ale jinak její absenci tady neřeším," prohlásila Plíšková.

Díky posunu v turnajovém losu měla Češka první kolo volné a v noci na sobotu narazí na úřadující olympijskou šampionku Monicu Puigovou. Ta tak měla podle původního plánu vyzvat Williamsovou, místo toho změří síly s Plíškovou.

"Pro mě to moc velká změna není. Tak či tak jsem čekala ve druhém kole těžkou soupeřku. Plíškovou dobře znám, už jsem proti ní několikrát hrála a prohrála. Je to úžasná hráčka, která v tuhle chvíli hraje možná svůj nejlepší tenis," pochválila Portoričanka českou jedničku, kterou ze tří pokusů ani jednou neporazila.

