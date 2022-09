Poplácání pozadí tenistky? U nás normální, klidní česká ambasáda pohoršené USA

V 16 letech postoupila do hlavní fáze dospělého US Open, přesto tenistku Sáru Bejlek za mořem víc proslavilo její následné poplácávání s otcem a trenérem než hra samotná. Pobouřené reakce Američanů tlumila i česká ambasáda ve Washingtonu.

Byly toho plné sociální sítě, za mořem to řešili i američtí novináři. Oslavu postupu šestnáctileté Bejlek viděli čtenáři v médiích různých koutů světa. Tatínek ji po vítězné kvalifikaci objal, poplácal po pozadí a vlípnul jí i polibek. Trenér ho pak "plácnutím přes zadek" napodobil.

"Video jsem samozřejmě viděla. Byla to spontánní reakce celého týmu. Radovali jsme se. Určitě se to někomu může zdát nepohodlné a nekomfortní, ale už jsme to s týmem probrali. Již se to nestane," uvedla Bejlek poté, co v prvním kole amerického grandslamu vypadla.

Nyní se české tenistky zastala i česká ambasáda ve Washingtonu, která odpověděla na otázky redaktorů z britského deníku Daily Mail.

"Tohle je jejich osobní věc, každá rodina je jiná. Pro česká média to vůbec není problém, v naší zemi je taková oslava normální," nechala se podle Daily Mail slyšet ambasáda.

Rodačka z Hrušovan nad Jevišovkou se nečekaným zájmem o svou osobu nenechala rozhodit.

"Táta je můj táta a vždy bude. A kouče znám od svých osmi let. Tejpuje mě, masíruje mě. Kdyby se něco podobného stalo v Česku, nikdo by to neřešil. Protože jsme ale v Americe, vyjadřuje se k tomu každý. Jak ale říkám, promluvili jsme si a už se to nebude opakovat," dodala Bejlek.