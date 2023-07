Peklo, řekla Kvitová o náletech hmyzu. Jde na záludnou senzaci, která "strašně heká"

Výsledek 6:2, 6:2 vypadá jako snadná, příjemná práce. Česká tenistka Petra Kvitová ale ve druhém kole Wimbledonu podle svých slov prožívala peklo. Zejména kvůli vedru, nebývale otravnému hmyzu a vlastnímu neklidu.

Londýn (od našeho zpravodaje) - Předpokládalo se, že bude nadšená, s úsměvem od ucha k uchu. Z toho jak snadno zvládla druhé kolo a jak ušetřila drahocenné síly, protože hned zítra ji v londýnském All England Clubu čeká třetí runda proti nevyzpytatelné, velmi nepříjemné soupeřce, kterou jinak moc nezná.

Petra Kvitová ale dorazila mezi novináře s unaveným výrazem ve tváří.

"Byl to hrozně náročné. Jsem unavená. Hodně i emočně. Pracovalo to ve mně, bojovala jsem sama se sebou, byla jsem neklidná, i když jsem vedla. Měla jsem několik gemů, kde jsem ztratila náskok 40:0. Tohle budu muset zítra změnit. Musím se dát do kupy," vyprávěla.

V zatím jednoznačně nejparnějším dni letošního Wimbledonu se necítila ideálně už od rozehrávky.

"Vůbec mi to nelítalo, byla jsem taková zabržděná. Navíc dvojka (kurt číslo 2), na kterou mám některé špatné vzpomínky, je podle mě nejpomalejší kurt v areálu. Jsem moc ráda, že jsem to navzdory všemu takhle zvládla," uvedla.

Ještě jedna věc jí během pátečního poledne brala energii a cuchala nervy: hmyz.

"S vedrem jsem byla v pohodě, pot mě trochu chladí. Musím ale říct, že tam bylo strašně moc much. Bylo to peklo," prohlásila.

Když byla upozorněna, že na Wimbledonu bývá čas od času problém spíše s létajícími mravenci, uznala, že to mohli být i oni.

"Někteří vypadali jako mravenci a někteří jako mouchy. Něco bylo na trávě a něco bylo na vzduchu," smála se.

"Rozhodčí mi řekl, že to tady je jednou za rok všude a že dnes je ten den. Zajímavé. Musela jsem se sprejovat, bylo to velké překvapení, které jsem tady snad ještě nezažila."

I když měla za to, že nepředvedla dobrý tenis a ani servis jí moc nešel, hodlala myslet pozitivně. Duel stejně vybojovala, za což se ocenila.

Pomyslně si mohla zatleskat i za úžasný a důležitý bekhendový winner, který obletěl sociální sítě. Klíčový brejkbol na 4:2 ve druhém setu proměnila svým proslulým úderem.

"Byla to znouzectnost. Ani nevím, jak jsem to tam dala. Napřáhla jsem se a zahrála trošku poslepu fulneckou hokejku. Tím brejkem jsem se i uklidnila, protože na mém servisu jsem nikdy nevěděla, co se stane. Tenhle balón mi moc pomohl," konstatovala třiatřicetiletá hráčka, která na Wimbledonu získala dva tituly v letech 2011 a 2014.

Od té doby zde ale ani jednou nepostoupila do čtvrtfinále.

Paradoxně totiž bývá na svém nejoblíbenějším turnaji mnohem nervóznější, než kdekoli jinde.

"Na jiných grandslamech jsem víc uvolněná. Tady se snažím také být co nejvíc v klidu, ale není to snadné," vysvětlila.

Nic lehkého nečeká ani od třetího kola. Navzdory tomu, nebo dokonce právě proto, že bude její soupeřkou neznámá Srbka Natalija Stevanovičová.

Až 225. hráčka světa se v osmadvaceti letech rozjela z kvalifikace k životnímu úspěchu. V prvním kole svým nepříjemným stylem zdeptala Karolínu Plíškovou a ve druhém si poradila s Němkou Tamaru Korpatschovou.

"Moc toho nevím. Hrozně heká. Před turnajem jsem trénovala vedle ní a bylo to opravdu strašné," komentovala Kvitová. Svébytným stylem jí připomíná obávanou Rumunku Monicu Niculescuovou.

"Viděla jsem pár míčů proti Karolíně a přijde mi, že nekazí. Hraje hrozně nepříjemně, čopy skoro ze všeho. Musím na to být připravená, být pořád dole, balon asi moc nevyskočí. A budu muset chodit trochu víc na síť," spřádala už plány.

V zádech má sérii sedmi vítězství na trávě v řadě. Stejnou v současné chvíli drží i jiná zkušená tenistka, Američanka Madison Keysová.

"Pořád se to snažíme dělat té mladší generaci těžší. Někdy to jde líp, někdy hůř. Madison je velká hráčka, i když jí to někdy nejde. Pořád dokáže zahrát výborně, sama to znám na vlastní kůži. Trávu máme obě hodně rády," uzavřela česká tenistka.