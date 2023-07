Rusce to chtěla zhnusit. Ona je extrém, zasedla jsem si na ni, řekla Vondroušová

Markéta Vondroušová začíná trávě přicházet na chuť, na slavném Wimbledonu je poprvé ve třetím kole. Z cesty odklidila ruskou favoritku Veroniku Kuděrmetovovou, hráčku s údajně problematickým postojem k válce na Ukrajině. Právě její skalp si česká tenistka užívala o to víc.

Londýn (od našeho zpravodaje) - Nijak se netajila tím, že tuhle soupeřku nemá ráda. Markéta Vondroušová hrála proti Kuděrmetovové loni v Americe, jen krátce po začátku invaze ruské armády na ukrajinské území.

To, co při dlouhé bitvě v kalifornském Indian Wells tenkrát prožívala, v ní totiž rezonuje dodnes.

"Bylo to tehdy maso. Ten zápas ve mě zanechal velkou stopu. Přišlo mi, že byla strašně přehecovaná, úplně se tam bila do prsou. Působilo to na mě strašně, úplné šílenství," zavzpomínala Vondroušová.

Vychutnávala si o to sladší vítězství 6:3, 6:3.

"Nechci házet všechny Rusy do jednoho pytle, na tuhle mám ale od té doby docela pifku. Jsem moc ráda, že jsem to takhle zvládla," uvedla česká tenistka v rozhovoru s českými novináři přímo v Londýně.

O šestadvacetileté dívce z Kazaně jdou ze všech stran podobné zkazky.

V prosinci minulého roku dostávala ocenění přímo od blízkého spojence Vladimira Putina, prezidenta Tatarstánu Rustama Minnichanova, bývalého člena vedení ruské společnosti Tatněft. A právě ropný a plynárenský gigant, který je kvůli podpoře ruské armády na sankčním seznamu Evropské unie, tenistku léta sponzoruje.

Kuděrmetovová zároveň musela popírat, že má stále smlouvu s CSKA, tedy ústředním sportovním klubem ruské armády. Spojení prý ukončila už před lety.

Přímo na dvorci číslo 11, kde Vondroušová proti Rusce hrála, seděl vedle trenéra Dmitrije Tursunova i manžel Kuděrmetovové Sergej Demechin. Kontroverzní postava, která byla podle britského deníku Daily Mail nařčena dalšími tenisovými trenéry, že mluví o Putinovi jako o "nejlepším politikovi 21. století".

Vondroušová připustila, že v tenisové šatně nemá světová dvanáctka dobrou pověst.

"Jsem na ní docela zasedlá. U ní to tak cítí spousta holek. Je dobře, že to ve mě vyvolalo takový výkon," podotkla finalistka French Open z roku 2019.

Vondroušová chápe, že někteří ruští tenisté nechtějí ostře odsoudit válku, pokud mají ve své zemi členy rodiny. Proto vždy rozlišuje jednotlivé případy a neuplatňuje kolektivní vinu.

"Pro ně to musí být taky těžké proti tomu bojovat, když tam mají rodiny. Zrovna ale třeba Kasatkinová se k tomu vyjadřuje a je vidět, že má svůj názor, který chce říkat. Myslím si, že říct, že je to špatné, není zas tak hrozné, aby to nemohly říkat. Jistě, člověk neví, co se tam děje nebo neděje, ale Kuděrmetovová je zrovna velký extrém," vysvětlila čtyřiadvacetiletá Češka.

Ostatní tenistky nicméně podle ní poznají, kteří Rusové jsou skutečně proti válce a kteří ne.

"Mluví se o tom, šatnou se nesou nějaké věci, člověk to časem vidí, jak k tomu přistupují," dodala Vondroušová, která podle svých slov ve čtvrtek odehrála nejlepší zápas kariéry na trávě.

"Věděla jsem, že ona skvěle podává, je agresivní a má dobrou hru na

trávu. Nechtěla jsem s ní vyměňovat zezadu a chtěla jsem jí to zhnusit,

aby nevěděla, co přijde. Myslím, že se mi to dařilo dobře," ocenila svou hru 42. hráčka současného žebříčku WTA.

V jedné chvíli se sama musela smát, jak jí údery padají přesně tam, kam si usmyslela.

"Tam jsem jí po větru zabila asi tři returny v jednom gemu. Věděla jsem, že do toho musím jít, protože ona pak míče ze zadní čáry dobře blokuje.

Je nepříjemné se pak z toho dostávat. Před zápasem jsme se domlouvali,

že to musím zkoušet a že do toho musím chodit," prozradila.

Trávu Vondroušová dlouho neměla ráda. Chovala k ní předsudky. Zároveň ale v hloubi duše tušila, že navzdory přeliftovanému forhendu nemá na specifický povrch špatnou hru.



"Umím čopy, kraťasy a voleje. Nebylo to úplně tak, že bych trávu zavrhávala, ale úplně se mi na ní nedařilo. Teď je to ale celkově lepší a myslím, že i dobře servíruju, což je moc důležité," řekla.

O osmifinále Wimbledonu se střetne s Chorvatkou Donnou Vekičovou, která v červnu na trávě porazila úřadující šampionku londýnského grandslamu Jelenu Rybakinovou.

"Los je samozřejmě těžký, ale ve třetím kole už si člověk nemůže moc vybírat. Zkusím se na to připravit a hrát svou hru, která tady zatím funguje," uzavřela Vondroušová.