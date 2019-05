Pařížská antuka se třese pod náporem Češek. Už v kvalifikaci dojde na derby

před 38 minutami

Sedmička Češek už čeká v hlavní soutěži, dalších pět se popere o účast v kvalifikaci. Tenisové French Open zažije od úterý první nápor českých tenistek, které se budou chtít přiblížit trofeji Suzanne Lenglenové.

Sotva přestala římská antuka prášit za novopečenými vítězi, už to duní tenisovými údery na pařížském French Open. V pondělí začala kvalifikace druhého grandslamu pro muže, o den později začíná pro ženy.

A právě tam mají české ženy velké zastoupení. Hned pět tenistek se pokusí o průnik mezi 128 hráček, které se představí na antukovém svátku sezony.

Jako první z Češek vkročí do kvalifikace Tereza Smitková. Osmifinalistka Wimbledonu z roku 2014 se v prvním kole utká s Italkou Martinou Trevisanovou, až 157 hráčkou světa.

Poté dojde na české derby mezi desátou nasazenou kvalifikantkou Marii Bouzkovou a Terezou Martincovou. Navzdory tomu, že jde o krajanky, potkají se na okruhu vůbec poprvé.

Ve středu se do hry dostane kometa turnajů ITF letošní sezony Barbora Krejčíková. Druhá deblistka světa letos ovládla tři antukové podniky nižší kategorie za sebou a přiblížila se první stovce světového žebříčku.

O start na turnaji velké čtyřky se popere s Američankou Robin Andersonovou, která se řadí až do druhé poloviny druhé stovky světového pořadí.

Pátou kvalifikantkou s českou vlaječkou u svého jména je Denisa Allertová. Šestadvacetiletá pražská rodačka využila chráněného žebříčku po dlouhé rekonvalescenci vyhřezlé ploténky a pokouší se o návrat mezi širší špičku.

Její protivnicí bude Slovenka Kristýna Kučová, která kdysi také úspěšně atakovala první stovku a teď se snaží prodrat kvalifikacemi zpět.

Kurty na Roland Garros už nelenily v pondělí, kdy se rozehrála mužská kvalifikace. Z trojice tří českých mužů už skončil Zdeněk Kolář, který nestačil na domácí naději Antoina Cornuta.

Do druhého kola se naopak podívá Lukáš Rosol, který nedal šanci Amiru Weintraubovi z Izraele. Až v úterý půjde do akce Adam Pavlásek, kterému los přihrál do cesty někdejší světovou čtyřicítku Američana Ryana Harrisona.

Na listu pro hlavní soutěž momentálně figurují jen dva čeští tenisté, Tomáš Berdych a Jiří Veselý.