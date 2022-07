"Paříž je mé magické místo." Nosková ve Francii vyšla z bídy, teď jde na Cornetovou

Dlouho nedostávala divoké karty, přestože je juniorskou hvězdou s vyhraným dívčím grandslamem v zádech. Až na domácím turnaji v Praze se Linda Nosková dočkala a první výhrou na okruhu WTA se přiblížila první stovce. Mezi elitou už si pomalu začíná zvykat.

Když v květnu dostala od deníku Aktuálně.cz otázku, jestli ji nemrzí, že nedostává divoké karty do velkých turnajů podobně jako její česká vrstevnice Linda Fruhvirtová, měla jasno. Účast mezi elitou si chce odpracovat, jinak by se cítila nepatřičně.

Ale pár měsíců nato už se blíží první stovce žebříčku, na dospělých grandslamech bude mít zajištěnou účast v hlavní soutěži i bez kvalifikace.

"S tím mým pocitem v elitě je to tak na hraně. Lepší se to. Už nějakou dobu se kolem stovky pohybuju, ale vše má svůj čas. Pro mě je ale nejdůležitější, jak hraju, ne kolikátá jsem na žebříčku," přiznala poté, co si v úterý došla v Praze pro první výhru na okruhu WTA.

Za body, které jsou snadněji vydobyté, než kdyby hrála ještě kvalifikaci, je pochopitelně ráda, ale není to pro ni to hlavní, k čemu by se upírala. Soustředí se na aktuální formu.

"Kdybych hrála špatně a byla do stovky, tak bych se i tak necítila dobře. Tenhle stav, kdy hraju dobře a stále tam nejsem, je pořád lepší variantou," vysvětlila.

Ještě před odjezdem na French Open, kde před rokem slavila triumf coby nejlepší juniorka, jí to na kurtu moc nešlo.

"Nemohla jsem se do toho dostat. Turnaj v Praze na ČLTK (vypadla v prvním kole s Nikolou Bartůňkovou) mi také moc nepomohl. Necítila jsem, že bych hrála dobře. Od Paříže se to ale změnilo. Je to takové moje magické místo," libovala si.

V Paříži totiž vyhrála kvalifikaci a pořádně potrápila v prvním kole úřadující šampionku US Open Emmu Raducanuovou.

Wimbledon se ale rozhodla vynechat, protože se za něj nerozdávaly body a také nebyla na trávu dostatečně připravená. Místo toho vyhrála turnaj v německém Versmoldu.

"Příští rok do Wimbledonu určitě pojedu, není důvod nikam spěchat. Letos by to nestálo za to. Snad jen že bych potkala svůj vzor Serenu Williamsovou, ale snad ji tam uvidím příští rok, nebo teď v Americe," doufá.

Přerovský talent se totiž chystá na americký beton a na grandslam do New Yorku. Ráda by teď hrála víc a víc velkých turnajů na WTA.

Ještě před tím ale přijde ve čtvrtek test v podobě Francouzky Alizé Cornetové, která na ni coby nasazená pětka číhá v osmifinále Livesport Prague Open.

"Je to velké jméno. Hraje dobře, je to jedna z nejlepších Francouzek a hráček jako takových na okruhu WTA. Na ten zápas se moc těším," dodala Nosková.