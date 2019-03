Padne rozsudek? V případu napadení Kvitové už nejsou předvoláni svědci ani znalci

před 1 hodinou

Krajský soud v Brně by v úterý mohl rozhodnout v případu napadení dvojnásobné vítězky tenisového Wimbledonu Petry Kvitové v jejím prostějovském bytě.

Pokračuje odročené hlavní líčení a nejsou už předvoláni žádni svědci ani znalci. Stížnost týkající se podjatosti senátu brněnského krajského soudu byla zamítnuta. ČTK to řekla mluvčí soudu Eva Angyalossy. Obžalovanému Radimu Žondrovi za vydírání a porušování domovní svobody hrozí až 12 let vězení, vinu popírá. Kvitová u úterního hlavního líčení nebude, je na turnaji v Miami.

Odročené hlavní líčení začne v úterý v 9:00. "Nejsou už předvoláni žádní svědci ani znalci, teoreticky by soud mohl ve věci rozhodnout," uvedla mluvčí. Záležet ale bude například na tom, zda strany nebudou předkládat další návrhy na dokazování. Možné je i to, že soud dokazování ukončí a zazní závěrečné návrhy, a následně hlavní líčení odročí pro vyhlášení rozsudku.

Stížnost týkající se údajné podjatosti senátu brněnského krajského soudu vrchní soud v Olomouci zamítl. Podle Žondrovy obhájkyně Lucie Janovské měl brněnský krajský soud veřejně rozhodnout, jakým způsobem bude Kvitová u únorového hlavního líčení vypovídat.

Tenistka kvůli prožitému traumatu už dříve požádala, aby byla vyslechnuta v nepřítomnosti obžalovaného, soud jí to umožnil a Kvitová vypovídala v oddělené místnosti. Podle obhájkyně tím, že o tom soud nerozhodl veřejně, zkrátil obžalovanému procesní práva.

"Stížnost podle odůvodnění vrchního soudu nebyla důvodná, soud prvního stupně postupoval podle příslušných paragrafů," uvedla mluvčí. Stížnost vrchní soud projednal v neveřejném jednání.

Rozhodnutí soudu vítá mluvčí Petry Kvitové Karel Tejkal. "Obdrželi jsme vyrozumění od olomouckého krajského soudu, ve kterém stojí, že se stížnost zamítá. Výslech Petry Kvitové tedy platí jako důkaz," řekl ČTK Tejkal.

Podle žalobce se Žondra v prosinci 2016 dostal do bytu Kvitové pod falešnou záminkou, že jde na revizi kotle. Napadl ji a vážně pořezal na ruce. Odešel, když mu nabídla 10.000 korun, které si vzal. Žondra vinu popírá, tvrdí, že tou dobou byl na stavbě v Napajedlích. Momentálně je ve výkonu trestu kvůli jinému případu.

Kvitová u úterního hlavního líčení přítomná nebude. Momentálně hraje na turnaji v Miami, kde postoupila do osmifinále. Světová dvojka má šanci probojovat se do čela světového žebříčku před Japonku Naomi Ósakaovou, k tomu potřebuje postoupit do finále.