Proč Turnaj mistryň pořádá Cancún? Ostrava prý nemá ani pořádný hotel. Petera zuří

Do poslední chvíle dělníci pracovali na tribunách, hráčky musely trénovat v hotelu. Začátek Turnaje mistryň v Cancúnu budí rozpaky a v Evropě tak víc a víc rezonuje otázka, proč dostal tento chaos přednost před připravenou halou v Ostravě, která o pořadatelství také usilovala. Zástupkyně tenisové hráčské rady polská tenistka Magda Linetteová nyní prozradila, proč nakonec vyhrálo Mexiko.

Během US Open to bylo velké téma, kdo dostane pořadatelství Turnaje mistryň pro letošní rok. Mluvilo se o Rijádu a žhavým adeptem byla i Ostrava, kde se za všechno zaručil podnikatel Tomáš Petera.

Nakonec překvapivě vyhrál mexický Cancún, kde tenisová venkovní hala vyrostla doslova na louce. Hráčky se do poslední chvíle nemohly pořádně připravovat, protože na stavbě ještě pár dnů před prvním utkáním pracovali dělníci.

Vedení WTA se dušovalo, že o Cancúnu rozhodlo i s přihlédnutím na názor Hráčské rady WTA, ve které právě do září seděla i polská tenisová dvojka Magda Linetteová.

"Chtěli jsme mít jistotu, že se turnaj odehraje, riskovali bychom spoustu peněz, kdyby se turnaj neuskutečnil," citoval Linetteovou polský zpravodajský web interie.pl.

Narážela tím na to, že v létě v Polsku a v České republice nemohly na turnajích WTA z důvodu nařízení vlády hrát ruské a běloruské tenistky. To by znamenalo, že by nesměla přicestovat světová jednička Běloruska Aryna Sabalenková.

I když česká vláda později své nařízení zmírnila, v tenisovém světě už zákaz zakořenil a i mezi hráčkami zůstaly obavy.

"Mexiko bylo nejlepší, protože tam byla stoprocentní jistota, že bude moct přijet každý, navíc nabízeli lepší prize money," vysvětlila Linetteová.

Dalším důvodem prý bylo, že Ostrava podle některých hráček není zrovna dovolenkové město.

"Ostrava nemá ani pořádný pětihvězdičkový hotel. A my chtěly, aby holky hrály finále sezony někde na úžasném místě, ne v nějakém šedém městě se čtyřhvězdičkovým hotelem," uvedla současná 23. hráčka světa.

Rozhodnutí vedení WTA pochopitelně naštvalo Tomáše Peteru, který o pořádání turnaje v Česku usiloval. Dění v Mexiku prý sleduje zcela nepříčetný. "Když vidím, kde kurt postavili… To je úplný vrchol. V Ostravě jim vadila kapacita jen osm tisíc diváků. Tady mají kapacitu čtyř tisíce a montované tribuny na golfu, protože před čtrnácti dny nebo třemi týdny najednou jakože zjistili, že do arény, kde chtěli hrát, nemůžou, protože tam jsou koncerty. To, co předvedli, je vážně vrchol," rozčiloval se v rozhovoru pro Isport.cz.

Podle Linetteové jsou všechny zádrhely mexických pořadatelů vykoupené tím, jak jsou tamní lidé přátelští. "Osobně se zaručili za to, že všechno stihnou. Známe lidi, kteří pořádají turnaj v Guadalajaře a dělají pro hráče vážně úžasné věci," dodala Polka.