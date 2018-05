Oranžové stigma mizí. Plíšková zapnula velkou herní inteligenci a roste v hrozbu, všimli si v USA

před 49 minutami

Pryč je ležérní práce nohama, pryč je snaha za každou cenu zabíjet míče. Karolína Plíšková sklízí chválu za své poslední výkony na neoblíbené antuce.

Praha - Karolína Plíšková a antuka. Spojení, o kterém se léta vědělo, že není v žádném případě idylické, se nyní mění před očima. Stigma neoblíbeného povrchu je, jak se zdá, definitivně pryč a titul získaný ve Stuttgartu může být pro českou tenisovou hvězdu klíčovým krokem k dalšímu zlepšení.

Triumf na hvězdně obsazeném německém podniku překvapil i renomované zaoceánské odborníky. Vítězná jízda Plíškové je o to cennější, že se odehrála na skutečně pomalé antuce.

Přesně té, která by dle všech předpokladů a tělesných dispozic neměla vysoké Češce sedět.

Zatímco Petra Kvitová urvala postup do fedcupového finále nejen díky své vynikající hře, ale rovněž díky rychlejšímu povrchu, při jehož výběru Němky zjevně fatálně chybovaly, Plíšková už musela titul vydřít v klasických složitých antukových podmínkách. Němci ve Stuttgartu na turnaj Porsche Grand Prix přisypali antuku, aby povrch co nejvíce zpomalili.

Nepomohlo to. Zase jim úspěch vyfoukla česká hráčka.

Steve Tignor, renomovaný tenisový novinář píšící pro web tennis.com, si všiml, jak impozantní hru předváděla Plíšková na stuttgartské antuce. A jak hra na neoblíbeném povrchu české tenistce vlastně svědčí.

"Její ploché rány a někdy taková ležérní práce nohama, to nejsou recepty, které by ji měly předurčovat k velkým vítězstvím na antuce. Ale když jsem ji sledoval ve Stuttgartu, začal jsem se podivovat nad tím, jestli vlastně není antuka pro Plíškovou tím perfektním povrchem," napsal do svého sloupku americký expert.

Plíšková dosud na antuce vyhrála jeden jediný turnaj. Bylo to před třemi lety na domácí půdě v Praze. Že se ale česká jednička na antuce lepší rok od roku, mohlo naznačit loňské French Open, kde Plíškovou zastavila až v semifinále Simona Halepová.

Tignor si nyní ve Stuttgartu všiml, jak inteligentně dokáže Plíšková k zápasům na antuce přistupovat.

"Protože ví, že musí být na antuce více konzistentní a trpělivá, tak je více konzistentní a trpělivá. Protože ví, že nemůže vyhrávat body tak snadno a rychle vítěznými míči, tak se nesnaží za každou cenu riskovat. Protože potřebuje používat nohy, aby přežila výměny, je v práci nohou mnohem víc pečlivá," popsal hru české tenistky.

Plíšková skutečně svou hru upravila podle povrchu a během stuttgartské jízdy ztratila jeden jediný set. Ve čtvrtfinále proti úřadující šampionce Roland Garros Lotyšce Jeleně Ostapenkové. I tu ale nakonec udolala a připsala si pořádně cenný skalp.

Podle Stevea Tingora může být Plíšková nebezpečná i v Madridu, Římě a především na pařížské antuce, kde třetí grandslam sezony začíná už na konci května.

"Pokud jste chtěli připomenout, jak nepředvídatelný bude ženský pavouk French Open, stuttgartské finále přineslo předčasný důkaz. Zatímco Plíšková vyhrála v kariéře na antuce jediný turnaj, její soupeřka Coco Vandewegheová dokonce žádný," uvedl americký žurnalista.

Výkon obou "ranařek" byl velkým překvapením. Vždyť Američanka dokonce na své cestě do finále smetla z kurtu světovou jedničku a neoficiální královnu antuky Simonu Halepovou. V rozhodujícím boji ovšem narazila na ještě připravenější a psychicky silnou soupeřku. Tou byla Karolína Plíšková.

"Tyhle zápasy rozhoduje pár míčů a všechny ty rozhodující zvládla lépe Češka. Ona měla vždycky servis a schopnosti zabíjet míče, a proto milovala tvrdé kurty. Ale to, že dokáže svou hru trochu zpomalit, může být přesně to, co potřebovala a co jí chybělo," uzavřel Tignor.