Video: Olympijští vítězové už slavili v Českém domě. Macháč zapomněl zlato ve vesnici

V neděli už budou sedět v letadle a poletí vstříc dalším tenisový povinnostem, ale v sobotu večer se Kateřina Siniaková a Tomáš Macháč přišli potěšit s fanoušky do Českého domu ze zisku olympijského zlata ve smíšené čtyřhře. Berounský rodák měl ale průšvih, nejcennější medaili si totiž zapomněl v olympijské vesnici.

Paříž (od našeho zpravodaje) - Pivo teklo proudem, o kousek dál se pekla česká sekaná i klobása a na pódiu létaly konfety pro čerstvé olympijské vítěze. Ovšem jen s jednou zlatou olympijskou medailí.

"Já jsem ji nechal na vesnici. Teda doufejme. Měla by tam být, už se mi veze, abych se s ní nafotil. Jak jsme dneska hráli o bronz, tak mi to úplně vypadlo z hlavy," omlouval se Macháč fanouškům v Českém domě.

Oba přivítal v Cabaret Sauvage v parku La Vilette, kde Český dům sídlí, bouřlivý potlesk desítek českých příznivců.

"Mít spoustu fanoušků tady je nádhera. I v areálu při všech těch zápasech jsme to zažívali. Opravdu tam bylo spoustu českých fanoušků a dělali nám skvělou atmosféru. Patří jim velký dík a my jim to teď zkusíme vrátit," slíbila Siniaková večerní party.

Poté přišel Macháč na pódium ještě jednou a to po boku deblové parťáka Adama Pavláska, se kterým těsně nezískali bronzové medaile. A ten si hned z čerstvého olympijské vítěze vystřelil, když narážel na jeho zlatou oslavu s bývalou partnerkou.

"Motivace byla velká. Chtěl jsem taky velkého hudlana, kterého dal své partnerce," smál se Pavlásek.

Tím pro pouť olympijskou Paříží končí a vyrážejí vstříc dalším tenisovým povinnostem. Zatímco Siniaková stihne ještě pár dní doma v Česku, Macháč letí rovnou na betonovou šňůru turnajů a další oslavy musí odložit až po US Open v září.

"Já zítra letím do Montrealu. Musím říct, že se strašně těším. Napsal mi jeden člověk, nebudu jmenovat, že když bych jel za rodiči do Berouna, tak mě tam čeká nějaké překvapení u sjezdu u benzínky. Je možné, že tam bude nějaké přivítání," prozradil český tenista.