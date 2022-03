Odsuďte Putina a smíte na Wimbledon. Medveděv a spol. mohou přijít o tenisový svátek

Sice ruští tenisté veřejně prohlašují, že jsou proti válce a na turnaje smí jen pod neutrální vlajkou, britskému ministrovi sportu Nigelu Huddlestonovi je to však málo a chce, aby ruští sportovci podali svědectví, že odsuzují vojenské kroky Vladimira Putina na Ukrajině, jinak mohou přijít i o Wimbledon.

Světová jednička Daniil Medveděv poslušně plní pravidla, která okruh ATP nastavil, dokonce si stáhl ruskou vlajku i ze sociálních sítí a při každé příležitosti před novináři hlásí, že je proti válce. Ale i to může být málo.

"Že nikdo nebude hrát s vlajkou Ruska je jasné, ale musíme jít ještě dál. Chceme mít jistotu, že mezi sportovci není žádný příznivce Vladimira Putina. Teď jen zvažujeme, co přesně budeme od Rusů požadovat, aby nás přesvědčili," citují The Times britského ministra sportu Nigela Huddlestona.

Reaguje tím i tak na některé výroky ukrajinských hráčů a hráček, podle kterých je přístup ruských sportovců nedostatečný.

"Nikdo z nich za mnou nepřišel mi říct, že je mrzí, co jejich země provádí té mé. To mě bolí. Jejich jedinou starostí je, že nemohou provádět bankovní převody kvůli sankcím, které jsou na Rusko uvalené. Jejich 'ne válce' jsou jen prázdné fráze," prohlásila v Indian Wells Marta Kosťuková.

Je tedy možné, že někteří ruští, případně i běloruští tenisté na konci června o travnatý svátek v All England Clubu přijdou, pokud nezaujmou k ruské invazi do Ukrajiny razantnější postoj.

"Budeme postupovat individuálně. Hovoříme o tom s organizátory Wimbledonu a stejně tak i s dalšími sportovními svazy. Nemůže se stát, aby v Londýně hrál někdo, kdo je nějak napojený na Putina a schvaluje jeho režim," uvedl Huddleston.

Zároveň ale dodal, že momentálně nemá informaci o tom, že by měl Medveděv k Putinovi nějak blízko. Šestadvacetiletý tenista z Moskvy se nechal slyšet, že udělá, co bude moct, aby mohl v turnajích pokračovat.

"Chci hrát tenis a propagovat ho doma i ve světě. Momentálně je situace taková, že ho můžu hrát jen pod neutrální vlajkou, tak se snažím tohle pravidlo dodržovat," řekl Medveděv.

Podle Hudlestona se ruská trikolóra do světového sportu jen tak nevrátí. "Myslím, že to bude trvat mnoho let, dlouho si nebude moct Rusko uspořádat ani žádnou sportovní akci," dodal Brit.