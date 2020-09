Odporné, chci zpět svou svobodu, láteřila hvězdná Kiki po kolapsu na US Open

Jedno z nejstrašidelnějších zhroucení tenisové historie předvedla ve druhém kole US Open francouzská tenistka Kiki Mladenovicová. Po vlastním selhání se pustila do organizátorů amerického grandslamu.

Kristina "Kiki" Mladenovicová na US Open. | Foto: ČTK

Den před zápasem ještě vyjadřovala vděčnost za to, že vůbec mohla do turnaje nastoupit. Mladenovicová totiž patřila do party Francouzů, kteří před turnajem hráli karty v hotelové hale s Benoitem Pairem, tenistou později pozitivně testovaným na koronavirus.

Sedmadvacetiletá hráčka po vítězném prvním kole přiznávala, že absolutní izolace - ještě mnohem přísnější než ta, jež platí pro ostatní protagonisty US Open - zanáší do její hlavy výrazně nepříjemné psychické pnutí.

V tu chvíli ale asi sama nečekala, jak prudce se mentálně zhroutí ve druhém kole.

Proti Varvaře Gračevové, dvacetileté Rusce figurující na žebříčku až na začátku druhé stovky, byla jasnou favoritkou a svou roli od začátku také spolehlivě plnila. V prvním setu dovolila soupeřce jedinou hru a i ve druhé působivě dominovala.

Až přišel stav 6:1, 5:2, 40:0. Tři mečboly na returnu pro Mladenovicovou. Pokud se v tu chvíli našel šílený sázkař, který vsadil na Gračevovou, o pár desítek minut později slušně zbohatl.

V klíčové hře Francouzka nakonec neproměnila dokonce čtyři šance na ukončení duelu. A sesypala se jako domeček z karet. Horko těžko dovedla set do tie-breaku, v něm ale prohrála pět úvodních míčků a sportovní tragédie byla na světě.

Třetí dějství zastihlo Mladenovicovou v totálním zmaru. Do stavu 0:5 uhrála jen pět fiftýnů. V šestém gemu nejprve odvrátila tři mečboly, ale potupného kanára nakonec neodvrátila.

Po duelu už si vůči pořadatelům nebrala žádné servítky. Nejprve jim ironicky poděkovala za "neuvěřitelnou zkušenost".

"Fyzicky i mentálně jsem kompletně vysátá. Je to horší a horší. Dál bych to nerada komentovala," prohlásila bývalá deblová světová jednička a momentálně 44. hráčka singlového žebříčku.

Přesto se později k celé situaci ještě jednou vrátila. "Hrála jsem dobře, ale cítila jsem se na pokraji sil. To, čím nás nutí si procházet, je prostě odporné. Chci zpět svou svobodu. Cítím, že jsme tady jako vězni," vyjádřila se k hygienickým opatřením, která provázejí letošní US Open hrané bez přítomnosti diváků.

"Jako ke zločinci se ke mě stále chovají navzdory asi třiceti negativním testům. Kdybych věděla, že čtyřicet minut karet s tenistou, který bude pozitivně testován, ale nemoc u něj stejně nepropukne, bude mít takové důsledky, nikdy bych na tenhle turnaj ani nevkročila," nechala se slyšet Francouzka.

Přes evidentní vztek pochválila soupeřku. "Byla statečné, šla si pro to, využila toho, jak bídně jsem se cítila. Prostě jsem zkolabovala, v nádrži nezbylo vůbec nic."

Krutou porážku označila za nejbolestivější chvíli své dosavadní kariéry.