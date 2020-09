Bublina v bublině. Noční můra, stěžuje si Mladenovicová, Francouzi na US Open trpí

Pozitivní test Benoita Pairea na covid-19 má nepříjemné následky pro jeho krajany na grandslamovém US Open. Francouzští tenisté zažívají specifický život v bublině na druhou a nadšení z toho rozhodně nejsou.

Kristina Mladenovicová na US Open. | Foto: ČTK

Těm, kdo s jednatřicetiletým hráčem prokazatelně přišli do styku, naordinovali opatrní pořadatelé izolaci v hotelových pokojích. Šlo povětšinou o další francouzské tenisty.

Bublinu v bublině tak zakoušejí například Richard Gasquet, Adrian Mannarino nebo Kristina Mladenovicová.

Právě ta otevřeně popsala svou několikadenní zkušenost. Na začátku se snažila brát odloučení od veškerého společenského života s humorem, ten ji však poměrně rychle přešel.

"Od té doby, co jsem se dozvěděla o Benoitově testu, je to pro mě jako noční můra," uvedla populární "Kiki", která s Pairem hrála karty v hotelové hale.

Nejvíce ji tížily obavy, aby nebyla vyřazena z turnaje. To se nakonec nestalo a sedmadvacetiletá Francouzka vstoupila do US Open v pondělí výhrou 7:5, 6:2 nad domácí Hailey Baptisteovou.

Mladenovicová po utkání vyjádřila velkou vděčnost za to, že mohla být na kurtu. Zároveň ale popsala psychicky náročné chvíle, které v New Yorku zažívá.

"Bylo mi dovoleno odehrát zápas, ale to je to jediné. Doslova. Nemůžu dělat nic jiného. Nacházím se uzavřená v bublině v bublině," prohlásila.

"Nevím, jak to zvládnu v dalších dnech. Mentálně je to velmi drsné. Musím najít nějaký způsob a projednat s americkou asociací, jak by se daly věci lépe zorganizovat, abych mohla být aspoň konkurenceschopná a měla vybavení potřebné k práci."

Zatímco ostatní tenisté se musejí pohybovat pouze mezi Národním tenisovým centrem Billie Jean Kingové a hotelem, sedmička izolovaných tenistů je značně omezena i v rámci nastavené bubliny.

"Ani v rámci areálu se nesmíme procházet. Nemůžu jít ani na centrální kurt, abych se podíval na zápas," přiblížil zvláštní situaci Adrian Mannarino. "Nesmím používat výtah, abych se nedostal do kontaktu s ostatními hráči. Vždycky musím vyjít sedm pater do svého pokoje. Je to hodně schodů," vypověděl tenista s hořkým úsměvem na rtech.

Do hotelu se musí dostávat zadním vchodem. "Prostě nesmím být s nikým v kontaktu. Když se chci najíst, použiju aplikaci a někdo mi jídlo donese k pokoji. Nechá ho za dveřmi," uvedl Mannarino.

Pozitivně testovaný Paire mezitím na Instagramu rozčeřil vody, když napsal: "V tuhle chvíli jsem v pořádku, nemám žádné příznaky. Váhám, jestli mám říct, co se ve skutečnosti děje v téhle falešné bublině."

V pavouku dvouhry byl původně sedmnáctý nasazený hráč nahrazen Španělem Marcelem Granollersem. Byť se zprvu spekulovalo o velkých problémech pro hráče, kteří s Pairem přišli do styku, USTA (Americká tenisová asociace) ujistila v prohlášení, že nikoho dalšího zatím z turnaje vyřazovat nebude.

"Zůstáváme s jedním pozitivním testovaným z celkového počtu téměř osmi tisíc testů," pochvalovali si organizátoři.