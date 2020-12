Krotil divokou Kurnikovovou, Grafovou dostal na vrchol. Složil slaví pětašedesátiny

Ruská vězeňská služba dala přednímu opozičnímu politikovi Alexeji Navalnému ultimátum: buď se vrátí z Německa do vlasti a přihlásí se na moskevské správě vězeňské služby do úterního rána, anebo jej prohlásí za odsouzence, který se v podmínce úmyslně vyhýbá povinné kontrole. Kvůli tomu se může podmíněný trest změnit v reálný. Uvedla to agentura Reuters. Podmínka má Navalnému podle ní skončit 30. prosince. Navalnyj se v Německu zotavuje z otravy látkou ze skupiny novičok.

Navalnyj si odpykává tříapůlletý trest, který mu uložil ruský soud za údajnou krádež. Vinu popírá a tvrdí, že byl odsouzen na pokyn z Kremlu, aby nemohl kandidovat v posledních prezidentských volbách proti Vladimiru Putinovi. Navalnyj je pokládán za hlavního odpůrce prezidenta Vladimira Putina na ruské scéně a je známý také jako bojovník proti korupci.