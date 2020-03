Nevydělává, ale drží domácí disciplínu. Nesmím polevit, říká Martincová v nejistotě

Má obavy, počítá s velkou finanční ztrátou, ale zůstává optimistická. Tenistka Tereza Martincová se během karantény udržuje ve formě každodenním cvičením.

Těšila se na prosluněné Miami, kde měla v kvalifikaci bojovat o účast na jednom z nejprestižnějších turnajů světa. Místo toho ale musela zůstat v Praze.

Veškeré tenisové turnaje autority zrušily až do začátku června, a tak Martincová nemá žádný aktuální finanční příjem. Musí žít z ušetřených peněz.

"Vyděláváme si na turnajích, podle toho, co na nich uhrajeme. Takže logicky musíme počítat s výraznou ztrátou," vzkázala pětadvacetiletá hráčka z karantény.

"Tenisté mají své týmy a ty lidi musí také nějak živit. Určitě to spoustu tenistů zasáhne, komplikace to je. Tenis je v tomhle krutý, co vyděláte, jde zpět do tenisu. Záleží, jak dlouho to bude trvat, nicméně kariéry tenistů to může ohrozit," souhlasila Martincová s krajankou Barborou Krejčíkovou, která poskytla deníku Aktuálně.cz rozhovor na začátku minulého týdne.

Stěžovat si ale nechtěla ani v nejmenším. "Bavíme se tady o tenisu, ale pro jiné lidi je to samozřejmě o dost složitější. Snad to bude brzy dobré, musíme myslet pozitivně."

Dlouhou pauzu chce brát jako období kondiční přípravy, přestože nemůže trénovat přímo na kurtech.

"Příprava, která nevíme, kdy přesně skončí. Důležité je ale nepolevit a neříct si, že když začínáme až za dlouho dobu, tak teď můžeme odpočívat," řekla Martincová. Budovat domácí tréninkovou disciplínu se jí zatím daří.

"Chci na sobě makat každý den, cvičím, chodím běhat. Nejde jenom ležet na gauči a já ani nejsem ten typ, který by si nějak užíval nicnedělání," vysvětlila a přiznala, že v nezvyklém návalu volného času "vymýšlí i blbosti".

"Třeba si jen tak pinkáme raketou nebo stínujeme údery. A myslím si, že jsme si všichni stihli udělat pořádný jarní úklid," zasmála se hráčka v narážce na mnohé příspěvky sportovců na sociálních sítích.

Martincová se také věnuje vaření a tráví spoustu času se zvířaty, především u milovaných koní.

Ze zmražení světového žebříčku až do začátku června příliš nadšená není. Systém obhajování bodů se ocitl v chaosu a o férovosti nemůže být řeč. Nikdo zatím neví, jak se zmatečná situace nakonec vyřeší.

"Pro někoho to je takhle výhodné, pro někoho naopak. Já zrovna patřím do té druhé skupiny. V tomhle období jsem zase tolik bodů neuhrála, takže jsem zrovna měla možnost nahrát něco navíc. O tu šanci teď přijdu. Naopak až se to zase spustí, budu jen obhajovat body," vysvětlila 133. hráčka světa.

I tady ale pouze konstatuje fakta, tenisovým organizacím nechce nic vyčítat.

"Chápu, že s tím nejde nic moc dělat. Nedá se to vymyslet, aby to v tuhle chvíli bylo pro všechny spravedlivé. Jde o druhořadý problém. Hlavně ať jsme všichni zdraví a můžeme zase normálně žít," popřála česká tenistka.