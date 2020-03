Mladou českou tenistku poznává celý svět. Může za to nepovedený trik

Na žebříčku figuruje až v šesté stovce, tenisem se zatím příliš neproslavila. Přesto jednadvacetiletá Češka Barbora Miklová nedávno zaujala celý sportovní svět.

Miklová pobavila návštěvníky sociálních sítích prostřednictvím videa, na kterém se pokouší o velmi zvláštní způsob podání: položit míček na druhý konec rakety, pustit oba tenisové nástroje z výšky na zem, počkat na odraz balonku, sebrat rychle na zemi ležící raketu a servírovat.

Že není ani trochu jednoduché něco takového zrealizovat, zjistila česká tenistka okamžitě.

Se svým nepovedeným trikem se pochlubila na sítích, načež se video stalo virálním. Sdílely ho celosvětové tenisové weby, například sledovaný portál Tennis World USA.

"Někde jsem to viděla na internetu, výsledek ale měl být jiný. Bohužel se mi to i mimo kameru nepovedlo. Ale je pravda, že kdyby se to povedlo, tak by to tolik nezaujalo," řekla Miklová Tenisovému světu.