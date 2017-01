Nestárnoucí Štěpánek šokuje zahraniční novináře. Ještě nekončím, chci přepsat rekordy Connorse, říká

před 1 hodinou

Radek Štěpánek i ve 38 letech nepřestává bavit tenisové fanoušky. Minulý týden se jako nejstarší hráč za posledních 22 let dostal do čtvrtfinále turnaje ATP v Dauhá, nyní zase čaruje v kvalifikaci na Australian Open i s 18letými kluky. Končit prý zatím rozhodně nehodlá.

Melbourne – Před pěti lety ho dával trenér Mourinho za vzor nezdolnosti a bojovnosti fotbalistům Realu Madrid, nyní je Radku Štěpánkovi už 38 let a stále na kurtu trápí ty největší tenisové hvězdy současnosti. Na začátku letošní sezony se stal nejstarším čtvrtfinalistou turnaje ATP od Jimmyho Connorse v roce 1995, kterému bylo ještě téměř opět let víc.

"Vypadá to, že budu ještě na konci kariéry bojovat s Jimmym o nějaký ten zápis do historie," vtipkoval v rozhovoru pro web sport360.com.

Zahraniční novináře pochopitelně nejvíc zajímalo, co ho pořád žene prodírat se kvalifikacemi velkých turnajů a hrát pořád dokola proti o dvacet let mladším hráčům. "Vím, odkud jsem přišel. Hrál jsem v minulosti hodně kvalifikací a turnajů, abych se dostal do stovky, pořád si volím tu nejtěžší možnou cestu," prohlásil.

"Myslím, že jsem dostatečně skromný na to, abych si vždycky uvědomil, kdo jsem, a i když jsem spadl třeba na 400. místo v žebříčku, věděl jsem, že jen tvrdá práce a trpělivost je to, co se vyplácí a dostane mě zpátky. Prošel jsem si už vzestupy i pády, to mi teď usnadňuje život," dodal.

A nejenže prochází kvalifikacemi, ale i top hráče dokáže potrápit. Na loňském French Open byl dva míčky od skalpu Andyho Murrayho. Nyní začal sezonu čtvrtfinálovou účastí v katarském Dauhá, kde ho vyřadil až pozdější vítěz turnaje Srb Novak Djokovič. Ani v 38 letech tak český tenista rozhodně nemá důvod odcházet do důchodu.

"Nekončím, vítězové totiž nestárnou. Pořád nevidím cílovou čáru, to se stane, až mé tělo řekne dost a přestane chtít ráno vstát a jít na trénink. Až to přijde, tak to přijde, ale zatím o tom nepřemýšlím," přiznává rodák z Karviné.

Djokovič: Radek je pro mě inspirací

V Dauhá navíc souběžně se singlem hrál i debl, kde se po boku Vaska Pospisila dostal až do finále a vysloužil si za to poklonu i od Djokoviče. "Je neuvěřitelné, že pořád dokáže hrát na takové úrovni, teď skončil a za třicet minut hraje čtyřhru. Je pro mě inspirací, že i já bych mohl mít takhle dlouhou kariéru. Když to dokáže on, dokážu to i já," řekla světová dvojka.

Pro Štěpánka ale dvě soutěže najednou nejsou na obtíž. "Jdu se stejným odhodláním do obou disciplín. Na můj věk se ptáte už poslední čtyři roky a pro mě je bonus, že můžu hrát singl i debl. Je to odměna za to, že poslouchám své tělo a mimo kurt se o něj dobře starám."

Český veterán je tenisovým unikátem, podobný herní styl už se na okruhu moc nevidí. Servis – volej a šikovné ruce, to se ve hře, kde v poslední době dominuje síla a fyzická kondice, moc nenosí. I proto je Štěpánek oblíbený u fanoušků i samotných hráčů.

Není žádným tajemstvím, že ho jako svého mentora uznává Australan Nick Kyrgios. "Tohle přátelství se narodilo přirozeně a neočekávaně. Je to skvělý, zábavný kluk, jednou z něj bude velký tenista," předpovídá Štěpánek, který se známým australským bouřlivákem často trénuje.

Na tréninku vychovává Kyrgiose

"Když jsme v Miami trénovali, rozbíjel rakety a střílel míčky z kurtu, tak mu říkám ´víš ty co, vidíš támhle nahoře to letadlo, tak příští je tvé. Radši se sbal, odleť si hrát domů basketbal a neunavuj tímhle ostatní. Všichni tě sem přišli podpořit a ty to takhle zahazuješ´," vypráví aktuální 102. hráč světa.

Kyrgios je znám svými excesy na kurtu, ale i tím, že umí během výměny vykouzlit překvapivé kousky podobně jako třeba Štěpánek. "Má potenciál být nejlepší na světě. Pokud se v hlavě vydá správnou cestou a vyvaruje se podobných průšvihů, může to dokázat," říká Štěpánek.

Australan se přitom netají tím, že by ho rád v budoucnu angažoval jako trenéra. "Je hezké něco takového slyšet, ale ještě nepřišel ten správný čas. Pořád jsem na druhé straně kurtu a chci ho porazit stejně jako on mě," dodal dvojnásobný vítěz Davis Cupu.

A zatím se českému hráči daří i v kvalifikaci na Australian Open. Jako nasazená jednička překonal už dvě kola a čeká ho poslední proti domácímu Australanovi Smithovi.

autor: Miroslav Harnoch | před 1 hodinou