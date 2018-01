Neskutečná jízda pokračuje. Další čtyři Češky v Melbourne postoupily, Veselý vyhrál duel s Šafránkem

AKTUALIZOVÁNO před 2 hodinami

Do do 2. kola Australian Open postoupily Karolína Plíšková, Markéta Vondroušová, Barbora Strýcová i Lucie Šafářová.

Melbourne - Parádní úvod prvního grandslamu sezony pokračuje. Čeští tenisté a tenistky jedou na vítězné vlně, do 2. kola postoupily Karolína Plíšková, Markéta Vondroušová, Barbora Strýcová i Lucie Šafářová. V bitvě dvou českých reprezentantů se radoval Jiří Veselý, který hladce ve třech setech přehrál úspěšného kvalifikanta Václava Šafránka.

Jedinou kaňkou na doposud skvělém vystoupení českých tenistů v Melbourne je výpadek Petry Kvitové, která v dramatickém duelu podlehla Andree Petkoviicové.

Karolína Plíšková se navzdory vítězství ve dvou setech s Veronicou Cepedeovou Roygovou pořádně nadřela. S houževnatou soupeřkou se často pouštěla do dlouhých výměn a kupila chyby. Těch nevynucených předvedla celkem 47, k tomu ale přidala 30 vítězných míčů a především díky nim se nyní může těšit na druhé kolo, kde vyzve Brazilku Beatriz Haddad-Maiovou.

"Bylo to takové protrpěné, ale doufám, že se budu příště cítit trochu líp. Servis mi moc nefungoval, pár es sice bylo, ale skoro všechno jsem si jinak uhrála přes výměny," hodnotila Plíšková zápas pro servery iDnes, Tenisový svět a Radiožurnál.

Vondroušová s Japonkou Kurumi Naraovou svedla utkání plné zvratů. V prvním setu sice soupeřku brejkla jako první, ale vedení neudržela a prohrávala dokonce 3:5. Koncovku sady však skvěle zvládla i díky přesným kraťasům, kterými soupeřku trápila. V druhé sadě už byla česká tenistka lepší a dva ukořistěné servisy jí stačily k vítězství. V dalším kole změří síly s Francouzkou Caroline Garciaovou.

Strýcová až na krátkou výjimku v úvodu prvního setu nad Američankou Kristie Ahnovou hrála výborně. V druhé sadě se hra vyrovnala, ale Češka předvedla pevnější nervy v posledních dvou gemech, které vyhrála. Nyní vyzve Španělku Arruabarrenaovou-Vecinovou.

Šafářová si schovala první výhru v sezoně na první grandslam. Proti Chorvatce Ajle Tomljanovicové především skvěle servírovala, procento prvního podání si udržela na 75 procentech. V utkání byla vždy o krok před soupeřkou a došla si tak pro vstupenku do druhého kola, kde se potká s Rumunkou Soranou Cirsteaovou.

Veselý v české duelu dominoval na servisu, celkem Šafránkovi nadělil 15 es. K výhře mu pak stačily jen tři brejky. Teď bude chtít zaskočit i Francouze Adriana Mannarina.

S výjimkou Kvitové zatím všechny české hráčky v prvním kole letošního Australian Open uspěly. V pondělí postoupily Kateřina Siniaková a Denisa Allertová. Úspěšnou bilanci může ještě vylepšit Kristýna Plíšková, která nyní hraje s Polkou Agnieszkou Radwaňskou a Tomáš Berdych, jenž nyní bojuje s Australanem Alexem De Minaurem.

Tenisový grandslamový turnaj Australian Open v Melbourne (tvrdý povrch, dotace 55 milionů australských dolarů):

Muži:

Dvouhra - 1. kolo:

Veselý - Šafránek (oba ČR).6:4, 6:3, 6:3, A. Zverev (4-Něm.) - Fabbiano (It.) 6:1, 7:6 (7:5), 7:5, Goffin (7-Belg.) - Bachinger (Něm.) 6:7 (3:7), 6:3, 6:2, 6:4, Wawrinka (9-Švýc.) - Berankis (Lit.) 6:3, 6:4, 2:6, 7:6 (7:2), Querrey (13-USA) - F. López (Šp.) 6:3, 6:4, 6:2, Djokovič (14-Srb.) - Young (USA) 6:1, 6:2, 6:4, Verdasco (Šp.) - Bautista (20-Šp.) 6:1, 7:5, 7:5, Ramos (21-Šp.) - Donaldson (USA) 6:2, 6:3, 6:4, Lacko (SR) - Raonic (22-Kan.) 6:7 (5:7), 7:5, 6:4, 7:6 (7:4), Mannarino (26-Fr.) - Berrettini (It.) 6:4, 6:4, 6:4, Donskoj (Rus.) - Mayer (Něm.) 6:4, 6:4, 6:4, Gojowczyk (Něm.) - Kukuškin (Kaz.) 6:3, 6:3, 6:1, Marterer - Stebe (oba Něm.) 6:0, 6:3, 6:4, Kicker (Arg.) - Thompson (Austr.) 6:3, ,6:1, 4:6, 3:6, 6:3, Fucsovics (Maď.) - Albot (Mold.) 6:2, 6:3, 4:6, 7:5, Benneteau (Fr.) - Daniel (Jap.) 6:7 (6:8), 7:6 (7:0), 6:4, 6:1, Sonego (It.) - Haase (Niz.) 6:3, 7:5, 6:7 (6:8), 7:5, Struff (Něm.) - Kwon Sun-u (Korea) 6:1, 6:2, 6:4, Sandgren (USA) - Chardy (Fr.) 6:4, 7:6 (7:2), 6:2, Fognini (25-It.) - Zeballos (Arg.) 6:4, 6:4, 7:5, Gasquet (29-Fr.) - Kavčič (Slovin.) 6:1, 6:4, 7:5, Čong Hjon (Korea) - M. Zverev (32-Něm.) 6:2, 4:1 skreč, Monfils (Fr.) - Munar (Šp.) 6:3, 7:6 (7:5), 6:4, Kudla - Johnson (oba USA) 6:7 (5:7), 6:3, 7:6 (7:3), 6:2, Smyczek (USA) - Popyrin (Austr.) 6:3, 6:7 (14:16), 6:3, 6:3, Medveděv (Rus.) - Kokkinakis (Austr.) 6:2, 6:7 (6:8), 7:6 (10:8), 6:4, García-López (Šp.) - Paire (Fr.) 6:0, 6:7 (4:7), 6:1, 6:4, Chačanov (Rus.) - Polansky (Kan.) 7:6 (7:3), 7:6 (7:2), 6:4.

Ženy:

Dvouhra - 1. kolo:

Karolína Plíšková (6-ČR) - Cepedeová (Parag.) 6:3, 6:4, Strýcová (20-ČR).- Ahnová (USA) 6:1, 7:5, Šafářová (29-ČR) - Tomljanovicová (Austr.) 7:5, 6:3, Vondroušová (ČR) - Naraová (Jap.) 7:5, 6:4, Petkovicová (Něm.) - Kvitová (27-ČR) 6:3, 4:6, 10:8, Halepová (1-Rum.) - Aiavaová (Austr.) 7:6 (7:5), 6:1, Ósakaová (Jap.) - Kučová (SR) 7:5, 6:2, Curenková (Ukr.) - Vichljancevová (Rus.) 3:6, 6:3, 6:4, Alexandrovová (Rus.) - Hercogová (Slovin.) 7:6 (7:2), 6:4, Sie Šu-wej (Tchaj-wan) - Ču Lin (Čína) 0:6, 6:0, 8:6, Giorgiová (It.) - Kalinská (Rus.) 6:4, 6:3.Garciaová (8-Fr.) - Witthöftová (Něm.) 7:5, 6:3, Kontaová (9-Brit.) - Brengleová (USA) 6:3, 6:1, Sevastovová (14-Lot.) - Lepchenková (USA) 3:6, 6:3, 6:2, Vesninová (16-Rus.) - Džabúrová (Tun.) 6:3, 6:4, Keysová (17-USA) - Wang Čchiang (Čína) 6:1, 7:5, Kerberová (21-Něm.) - Friedsamová (Něm.) 6:0, 6:4, Lučičová-Baroniová (28-Chorv.) - Rogersová (USA) 7:6 (8:6), 5:7, 6:2, Šarapovová (Rus.) - Mariaová (Něm.) 6:1, 6:4, Bouchardová (Kan.) - Dodinová (Fr.) 6:3, 7:6 (7:5), Haddadová Maiaová (Braz.) - Cabreraová (Austr.7:6 (7:3), 6:4, Vekičová (Chorv.) - Hibinová (Jap.) 7:5, 6:3, Peraová (USA) - Blinkovová (Rus.) 6:2, 6:2, Cirsteaová (Rum.) - Dijasová (Kaz.) 5:7, 6:4, 6:3, Sasnovičová (Běl.) - McHaleová (USA) 6:3, 6:2, Arruabarrenaová (Šp.) - Hogenkampová (Niz.) 6:1, 6:2.