Nenápadná cesta ke hvězdám. Nosková vyhrála už pátý titul mezi ženami

Dvě ze tří nejmladších tenistek v první dvoustovce světového žebříčku jsou z České republiky. Kromě Lindy Fruhvirtové letí do dospělé špičky nenápadnější, ale neméně nadějnou cestou také Linda Nosková. Sebevědomá tenistka získala o víkendu ve Francii už svůj pátý titul mezi ženami. V pouhých sedmnácti letech.

Talentovaná Američanka Coco Gauffová oslavila před třemi týdny osmnácté narozeniny, a tak jsou v první dvoustovce pořadí WTA jen tři tenistky mladší osmnácti let. Hned dvě mají u jména českou vlajku.

Do širší světové špičky se ve stejnou chvíli prodraly Linda Fruhvirtová i Linda Nosková.

Zatímco šestnáctiletá Fruhvirtová v minulém týdnu využila divoké karty a zazářila mezi tenisovou smetánkou v americkém Miami, o necelý rok starší Nosková - loňská juniorská šampionka French Open - stále objíždí menší turnaje organizace ITF a mezi tamní tvrdou konkurencí spolehlivě buduje svůj postupný působivý vzestup.

Nosková o víkendu z pozice nenasazené hráčky ovládla halový podnik ve francouzském Croissy-Beaubourg a podruhé v kariéře vyhrála turnaj s dotací 60 tisíc amerických dolarů. Celkem už má na kontě pět titulů.

V novém vydání žebříčku WTA se stejně jako Fruhvirtová posunula poprvé v kariéře do první dvoustovky. Noskovou nyní najdeme na 184. místě, Fruhvirtovou o čtyři stupínky níž.

Třetí neplnoletou tenistkou v top 200 je nejmladší z nich, šestnáctiletá senzace z Andorry Victoria Jimenezová Kasincevová na 177. příčce. Tu mimochodem Nosková vyřadila v Paříži při své loňské jízdě za juniorským grandslamem.

Hráčka v posledních letech trénující v Přerově pod vedením renomovaného trenéra Tomáše Krupy, který v minulosti vedl největší české hvězdy typu Tomáše Berdycha, Karolíny Plíškové či Barbory Strýcové, vyniká sebevědomím, ale i přemýšlivým přístupem.

"Jsem přesvědčená, že mi trenér vytýká věci, které těm dospělým hotovým hráčům už říkat nemusel. Vždycky se to snažím co nejrychleji aplikovat, aby už mi to nemusel opakovat. Oba máme stejnou vizi, abych byla co nejdříve v tom nejlepším světovém tenise," řekla před rokem v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Sama sebe tehdy odvážně připodobnila k americké legendě Sereně Williamsové.

"Bude to znít troufale, ale přirovnala bych se k ní. Je to můj největší vzor a chtěla bych hrát jako ona. Mít takovou techniku a sílu úderů. A samozřejmě i výsledky."

Prohlásila, že její cíle jsou ty nejvyšší. "Ráda bych byla do desítky na světě. Ale nejde mi úplně o to, jak brzo se tam dostanu, spíš se soustředím na to, jak dlouho tam zůstanu a jak kvalitní má hra bude," uvedla tehdy.

V aktuální sezoně by se Nosková mohla dočkat své premiéry na dospělých grandslamových turnajích.

Pokud by jí ještě nestačilo její žebříčkové postavení, spekuluje se, že by mohla coby juniorská šampionka obdržet divokou kartu na pařížské Roland Garros.