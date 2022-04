Zjevení z budoucnosti. Povyk kolem Alcaraze sílí, teenager předvádí magii na kurtu

Kouzelník. Zvíře. Hard Rock Carlos. Obdivná označení a přezdívky se jen hrnou na hlavu Carlose Alcaraze. Osmnáctiletý španělský tenista došel do semifinále na obou velkých amerických turnajích a jeho energická hra prošpikovaná těžko pochopitelnými údery budí velký rozruch.

Vzrušení v tenisovém světě sílí. Kdo bude novým hegemonem a nejvýraznějším nástupcem velké trojky, tedy stárnoucích ikon Rafaela Nadala, Novaka Djokoviče a Rogera Federera, se řeší dlouhá léta.

Dosud nikdy si ale tenisoví odborníci nebyli tak jistí, že sledují něco skutečně výjimečného, jako v posledních dnech a týdnech při pohledu na výkony Carlose Alcaraze.

Teenager narozený v roce 2003 v malé vesnici El Palmar na jihovýchodě Španělska už je hráčem první světové dvacítky, zběsilým tempem ale míří ještě mnohem výš.

V únoru vyhrál antukový podnik v Riu de Janeiro a teď znovu ukazuje svůj talent i na tvrdém povrchu.

V Indian Wells ho zastavil až v semifinále jeho životní vzor Rafael Nadal. Oba krajané proti sobě odehráli vynikající bitvu ihned zařazenou do výčtu nejlepších představení dosavadního průběhu sezony.

Možná ještě lepší věci si ale mladý Alcaraz schoval do Miami, kde opět pronikl mezi nejlepší čtyřku.

"Je neuvěřitelný. Přijde mi jako nějaké zjevení poslané k nám z tenisové budoucnosti," rozplýval se Matt Roberts, jeden z autorů pořadu The Tennis Podcast.

"Když sleduju, jak hraje, každou chvíli lapám po dechu," doplnila ho kolegyně Catherine Whitakerová.

Jejich nekontrolované nadšení není v tenisovém prostředí výjimkou. Naopak, připojuje se jedna osobnost za druhou.

Někdejší první hráč světového žebříčku Andy Roddick například prohlásil: "Tenhle kluk je opravdu něco. Nepamatuju, kdy jsme viděli někoho tak mladého předvádět takové věci. Ten kluk je zvíře."

Americká legenda vyzdvihla Alcarazův pohyb. "Hýbe se neskutečně. Většina hráčů s takhle tvrdým forhendem většinou potřebuje nějaký prostor pro úder, on se ale dokáže natočit opravdu rychle. Skoro jako svého času Andre Agassi."

Nadšení tentokrát nebrzdil ani jinak spíše kritický novinář Ben Rothenberg z New York Times.

"Alcaraz je tak dobrý. Tak moc. Šíleně dobrý. Nemá měřítko. Na tour se pohybuju víc než deset let a nikdy jsem neviděl nikoho osmnáctiletého, kdo by aspoň vzdáleně generoval takovou úroveň vzrušení a úžasu, jako on," uvedl.

Alcaraz ve svém věku působí jako hotový hráč bez výraznějších slabin. Kompletní úderový arzenál navíc doplňuje o nadstandardní fyzickou kondici, rychlost a v neposlední řadě o jakousi "magickou" nadstavbu. Z některých jeho výměn a úderů jde hlava kolem.

Když před pár dny v osmifinále ve dvou setech vyřadil světovou pětku Stefana Tsitsipase z Řecka, neutuchající vřavu v hledišti a následně i na internetu vyvolala zejména tahle "tweenerová" výměna:

Čtvrteční čtvrtfinále proti dvaadvacetiletému Srbovi Miomiru Kecmanovičovi pak kouzelných momentů nabídlo nespočet.

Alcaraz vyhrál 7:6 ve třetím setu a ódy na atraktivitu duelu zaplavily sociální sítě.

Mezi highlighty zápasu vynikala atleticky výživná výměna, na jejímž konci španělský tenista vykouzlil z plného sprintu nechytatelný lob přímo do rohu za bezmocného Srba.

Miamský Hard Rock Stadium zažil bouřlivý večer a oběma tenistům připravil hutnou atmosféru korespondující s jejich výkony.

"Myslel jsem, že hraju ve Španělsku. Bylo to neuvěřitelné. Z diváků proudila šílená energie, která mě poháněla. Bez nich by nic z toho nebylo možné," uvedl po duelu Alcaraz.

Ke svým kouzelnickým trikům s raketou jen suše poznamenal: "V těžkých momentech musíte zahrát nejlepší údery, které v sobě máte."

Alcarazův bleskurychlý vzestup mezi největší hvězdy světového tenisu bere dech.

Letos má osmnáctiletý hráč bilanci šestnácti výher a dvou porážek. Ještě před deseti měsíci nebyl ani v první stovce žebříčku, v pondělním vydání bude nejhůř čtrnáctý.

V noci na sobotu se na Floridě utká o postup do svého největšího finále proti obhájci titulu Poláku Hubertu Hurkaczovi.

Podívejte se na přehlídku výměn z utkání Alcaraz - Kecmanovič: