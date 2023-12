Neměla na trenéra, teď letí nahoru. Podivuhodný případ česko-amerického unikátu

Sedm let pořádně netrénovala, před tenisovou kariérou dávala přednost studiu v USA a Velké Británii. Teď se ve svých šestadvaceti letech dočká milníku. Gabriela Knutsonová, tenistka narozená v kalifornském Sacramentu ovšem hrající pod českou vlajkou, si na Australian Open poprvé zahraje grandslamovou kvalifikaci. Navzdory tomu, že si během svého comebacku nemohla dovolit platit trenéra.

Její cesta je v tenisovém prostředí unikátní. V dětství neustále pendlovala mezi Amerikou a Českem. Polovinu každého roku trávila s rodinou za mořem, kde se věnovala lyžování, půl roku zase švihala ve středu Evropy tenisovou raketou, kterou poprvé držela v ruce už jako dvouletá.

Tenis v jejím sportovním životě nakonec vyhrál. Když jí bylo třináct, její rodina se natrvalo přestěhovala do Čech.

Knutsonová trénovala v Prostějově, kde potkávala třeba Petru Kvitovou, Markétu Vondroušovou a trénovala s Karolínou Muchovou či Terezou Smitkovou.

V pubertě se ale její priority převrátily, zatoužila po studiu na některé z amerických univerzit. Na prestižní Syracuse University ve státě New York se dostala na bakalářský obor Televizní a digitální žurnalistika.

Tenisu se přitom nevzdala úplně, v rámci vysokoškolských soutěží USA to dotáhla na post čtvrté nejlepší hráčky, na univerzitě dokonce získala ocenění pro sportovkyni roku. Po absolvování školy se přestěhovala do Anglie a na Durham University do svého portfolia během tří let přidala dva magisterské tituly: v marketingu a v obnovitelné energii.

Teprve potom se jí vrátila chuť na profesionální tenis. Od září minulého roku se zkoušela znovu prosadit na okruhu s odvážným cílem: zahrát si někdy na grandslamu.

Mission impossible? Nikoli pro ni. Na zdánlivě nedostižný sen dosáhla během necelého roku a půl.

Na okruhu ITF letos získala čtyři tituly a bleskově vystoupala až na současné 163. místo světového žebříčku zaručující účast v kvalifikaci Australian Open.

Její nevšední příběh rezonuje.

"Myslím, že to asi unikát je. Vím, že hodně holek třeba dokončilo bakaláře, ale potom už šly profesionálně hrát. Já šla ještě na tři roky do Anglie, což je takový extra krok. Nevím o nikom, kdo by to udělal podobně," uvedla Knutson, nebo chcete-li Knutsonová, v letošním rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Na stránkách tenisových asociací je vedená jako Gabriela Knutson, nebrání se ale ani české variantě.

"Mně je to tak trošku jedno. Mám americký pas i český, v americkém jsem Knutson a v českém Knutsonová. Pořád jsem Češka, ale obě varianty jsou pro mě pohodlné. Jak chcete," prohlásila hráčka, která odmala mluví česky i anglicky, byť se - zejména co se týče psaní - cítí lépe v angličtině.

Nikdy nechodila do české školy, přesto reprezentuje Česko.

"Já v mládí i závodně lyžovala, a to v Americe, přes léto jsem zase hrála tenis v Čechách. Kdybych dál lyžovala, nejspíš bych lyžovala pod americkou vlajkou. Ale vyhrál nakonec tenis, a tak jsem pokračovala pod českou vlajkou. Přirozeně to tak vyplynulo," vysvětlila.

Když se vracela po letech k tenisu, odmítala i lukrativní pracovní nabídky, kterých se jí díky vystudovaným školám dostává. Ozvala se dokonce OSN, Knutsonovou prý chtěla využít v Berlíně v oboru obnovitelných zdrojů.

"Prostě jsem dostala chuť zkusit to ještě s tenisem," podotkla expertka na větrné turbíny.

Při startování zrezivělé kariéry řešila nedostatek financí. V Anglii pracovala za barem dlouho do noci a brzy ráno vstávala na trénink. Do špičky se prokousala úplně sama, bez trenéra a dalších "vymožeností".

Na žádný servis neměla peníze, teď si ale během roku na prize money vydělala přes 58 tisíc dolarů.

"Uvidíme, jaký budu mít výkonnostní strop. Zatím jsem na něj ještě nenarazila, z čehož jsem pokaždé překvapená. Obavy ale mám. Že narazím na strop kvůli tomu, že jsem si vzala sedm let od profi tenisu volno. Tím se pořád trochu stresuju," prohlásila Knutsonová.