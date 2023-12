Česká Wozniacká? Posilovna a proteiny, musím zesílit, říká tenisový talent roku

Je jednou z největších nadějí českého tenisu. Od dětství obdivuje Petru Kvitovou, aby se však mohla pokusit o napodobení skvostné kariéry svého hlavního vzoru, musí teď především fyzicky zesílit. Lauru Samsonovou čeká zrádný přechod z juniorské kategorie mezi našlapanou dospělou konkurenci.

Na galavečeru OKsystem Zlatý kanár 2023 minulý týden podle očekávání převzala ocenění pro největší český tenisový talent mezi dívkami.

Laura Samsonová zažila životní sezonu, společně s Alenou Kovačkovou se stala juniorskou wimbledonskou šampionkou ve čtyřhře, na následném US Open došla do semifinále dvouhry a dostala se na Turnaj mistryň určený pro osm nejlepších juniorek planety.

"Vůbec jsem nečekala, že to takhle půjde. Můj cíl byl dostat se do první třicítky a skončila jsem čtvrtá na světě. Tahle sezona pro mě byla sen. Strašně jsem si to užila, mám super zážitky," usmívala se Samsonová, mladá tenistka pražské Sparty, během rozhovoru pro Aktuálně.cz.

V nadcházející sezoně už bude zkoušet dospělé turnaje, čeká ji náročná změna, která zadusila nejeden výjimečný talent.

Hráčka z Říčan se ale cítí být připravená, vstříc dospělé kariéře míří s pokorou a odhodláním o své místo na slunci tvrdě bojovat.

"Snažím se být pokorná a nohama na zemi. Přechod bude hrozně těžký, je tam obrovská konkurence a ty holky jsou strašně silné. Já ještě takovou sílu nemám. Musím vyrůst a zesílit, pracuju na tom, abych je vůbec nějak stíhala," podotkla Samsonová.

Spoustu času tráví v posilovně, upravuje stravu, snaží se do sebe dostávat velké množství proteinů.

O svých slabinách ale příliš mluvit nechtěla, souhlasila se svým trenérem Danielem Filjem, který pro Aktuálně.cz uvedl, že se slabé stránky neprozrazují.

Když měla vyjmenovat své nejsilnější zbraně, zastavila se zejména u bojovnosti. "Nevzdám žádný balon, snažím se o každý míč bojovat," uvedla.

V zákulisí se v uplynulých měsících hodně mluvilo o jejím nadstandardním podání rychlém až ke 170 kilometrům za hodinu, což mladou tenistku zaskočilo.

"O mém servisu se mluví dost, až jsem z toho překvapená, protože si nemyslím, že by to byla moje nejsilnější stránka. To už spíš forhend. Snažím se do něj jít naplno a hodně to vychází," podotkla.

Ze současných hráček je pro ni velkou inspirací světová jednička Iga Šwiateková z Polska, od dětství ale vzhlíží ke své krajance.

"Odmalička jsem měla za vzor Petru Kvitovou a z těch zahraničních Caroline Wozniackou. Petra je prostě lev, bojuje o každý míč a v tom se hodně vidím. U Caroline vlastně platí to samé, navíc mi lidé říkají, že vypadám hodně jako ona zamlada. Asi i proto ji mám ráda a ten její herní styl se mi líbí," prohlásila o bývalé světové jedničce, která se letos v létě po třech letech vrátila do kolotoče světového tenisu.

Možná ji patnáctiletá česká hráčka potká v lednu v Melbourne. Samsonová se zúčastní juniorského grandslamu, Wozniacká dostala od pořadatelů Australian Open divokou kartu.

"Budu zkoušet hrát co nejvíc turnajů a co nejdál se na nich dostat. Juniory už pojedu asi jen grandslamy a na žebříček už se nebudu moc soustředit," vysvětlila Samsonová.

Její hvězdný potenciál už před dvěma lety rozpoznala mocná oděvní firma Nike a uzavřela s Češkou smlouvu.

"Vyhlédli si ji na turnajích ve Francii. Laura ty turnaje vyhrála, jako o rok mladší hráčka v kategorii do čtrnácti let. U Nike to ale není zdaleka jen o výhrách, musíte v jejich očích splňovat i jiné atributy, mít marketingový potenciál. Jde o vnitřní zápal, o nějaký faktor X. Stáváte se jejich tváří," vysvětlil trenér českého talentu.