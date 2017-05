Nadávají, křičí, hází raketou, teď si dají Siniaková a Strýcová peprnou čtvrtfinálovou odvetu

před 1 hodinou

Turnajová trojka Barbora Strýcová a osmá nasazená Kateřina Siniaková obstarají české čtvrtfinále turnaje J&T Banka Prague Open. Pojí je velká bojovnost i emoce, které jimi dokážou cloumat.

Praha - Tentokrát žádný hotel, místo toho vlastní postel i peřina. České tenistky Kateřina Siniaková a Barbora Strýcová jsou v Praze doma, a tak se po každém zápase turnaje WTA ve Stromovce můžou vrátit zase vlastního. Nyní se utkají ve vzájemném čtvrtfinálovém duelu.

A spojeních mezi nimi je rozhodně víc než jen domácí prostředí a fanoušci. Obě se na antuce skvěle pohybují, dokáží vrátit spoustu míčů, ale obě jsou dost emotivní a nebojí se hodit raketou o zem. Některé jejich zápasy by se daly v televizi vysílat až po 22. hodině.

"Vždyť mě znáte, už jste o tom napsali článků dost. Je to u mě normální, ale jak jsou tady domácí diváci, je to pro mě ještě větší motivace se povzbuzovat, i když to nejde. Jsem emotivní, ale zatím pozitivně, nastartuje mě to, když mám třeba pár špatných gemů," vysvětlovala novinářům Strýcová.

Obě jsou velké bojovnice a i když s nimi cloumají emoce a nemají daleko k slzám, dokážou zápasy vyhrávat. O to zajímavější duel české fanoušky ve čtvrtek čeká. Strýcová má Siniakové co vracet, před dvěma lety ji o 11 let mladší krajanka ve čtvrtfinále stejného podniku ve dvou setech porazila.

"Budu se snažit o odvetu. Abych odvedla práci, co mám, a hrála, co mám. Samozřejmě je mladá a hladová. Bude to těžký zápas, viděla jsem ji dneska pár gamů, hrála dobře. Musím hrát zase o trošku líp než dnes," dodala po středečním vítězství nad Lucií Hradeckou plzeňská rodačka.

Siniaková ještě po svém triumfu nad Ruskou Natalijou Vichljancevovou nevěděla, která z Češek proti ní nastoupí. "Zápas jako zápas, určitě to bude těžké. Je to nepříjemné, že to je doma proti Češce, ale na druhou stranu jedna Češka bude v semifinále. To je dobrá zpráva," řekla.

Na turnaji zatím neprochází zrovna jako nůž máslem, postup si dvakrát musela vydřít v třísetových bitvách. Navíc ještě po středečním singlu hrála po boku Lucie Hradecké i večerní debl.

Strýcová: Je mi 31 a jí 20, potřebuju síly

"Určitě nebudu proti, když ten další zápas bude ve dvou setech. Ale pořád je lepší třísetová bitva s vítězným koncem než dva sety s prohraným koncem. Dnešní zápasy jsou hrozně moc těžké, soupeřky všechny hrajou dobře, takže člověk si to musí vybojovat," prohlásila.

Také Strýcová, která má s hradeckou tenistkou bilanci 2:1, musí střádat síly. "Půjdu domů, dám si nějakou dobrou večeři. Je mi už jednatřicet a jí je dvacet, takže se budu snažit nabrat síly," řekla starší z obou fedcupových reprezentantek.

České derby na centrálním dvorci začne zhruba kolem 12:30 a vy ho můžete sledovat živě na ČT sport nebo v online reportáži Aktuálně.cz.

Po nich se o semifinále popere ještě Kristýna Plíšková, která po odstoupení nemocné Lucie Šafářové půjde plnit roli favoritky proti dvacetileté Brazilce Haddadové Maiaové, která je na okruhu až na 144. místě žebříčku, ale ve druhém kole přehrála někdejší světovou čtyřku Samanthu Stosurovou.