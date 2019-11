Nadal porazil Tsitsipase. Jeho osud na Turnaji mistrů má v rukou Medveděv

První tenista světa Rafael Nadal porazil na Turnaji mistrů Řeka Stefanose Tsitsipase 6:7, 6:4 a 7:5 a drží naději na postup do semifinále.

K tomu Španěl potřebuje, aby Rus Daniil Medveděv zdolal ve večerním londýnském utkání obhájce titulu Alexandera Zvereva z Německa.

Debutant na Masters Tsitsipas měl jistý postup ze skupiny Andreho Agassiho již před zápasem s Nadalem a v prvním setu hrál výtečně. Sadu rozhodl v tie-breaku, v kterém mu Španěl pomohl chybou a setbol Řek proměnil esem.

Nadalova enormní snaha ale slavila úspěch ve zbytku utkání. Král Roland Garros nečelil za celý zápas brejkbolu a sám si postupně připravoval příležitosti při Tsitsipasově servisu. V druhém setu uspěl v deváté hře a v rozhodující sadě v jedenácté poté, co při brejkbolu donutil soupeře k voleji do autu. Duel pak dopodával.

Po utkání Nadal dostal cenu za ukončení roku v čele žebříčku. "Je to pro mě velká čest a chtěl bych především z celého srdce poděkovat fanouškům z celého světa za podporu," řekl na kurtu a dodal: "Nevím, jestli se uvidíme v sobotu v utkání s Rogerem, což by bylo skvělé, ale dnes jsem dělal, co jsem mohl."

Pokud Medveděv, který už nemá šanci postoupit, porazí Zvereva, bude hrát Nadal v semifinále s šestinásobným vítězem vrcholu sezony Švýcarem Rogerem Federerem a Tsitsipas s Dominicem Thiemem z Rakouska. Po výhře Zvereva budou mít semifinálové dvojice složení Zverev - Thiem a Tsitsipas - Federer.

Pokud Nadal nepostoupí, v semifinále by chyběl první i druhý hráč světa. Ze skupiny Björna Borga se totiž nedostal Srb Novak Djokovič.

Tenisový Turnaj mistrů v Londýně (tvrdý povrch, dotace 9 milionů dolarů):

Dvouhra:

Skupina Andreho Agassiho:

Nadal (1-Šp.) - Tsitsipas (6-Řec.) 6:7 (4:7), 6:4, 7:5.

Tabulka:

1. Nadal 3 2 1 4:4 2 2. Tsitsipas 3 2 1 5:2 2 3. A. Zverev 2 1 1 2:2 1 4. Medveděv 2 0 2 1:4 0

Čtyřhra:

Skupina Maxe Mirného:

Cabal, Farah (1-Kol.) - Krawietz, Mies (3-Něm.) 7:6 (9:7), 6:2.

Tabulka: