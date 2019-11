Ještě jsem tady. Federer si užil pomstu a popřel existenci Djokovičových démonů

Ani tentokrát neměli pravdu ti, kteří už Rogera Federera odepisovali. Poněkolikáté během posledních pěti let legendární Švýcar působivě utekl ze spárů tenisového důchodu.

Výhra nad vysoce favorizovaným Novakem Djokovičem v Londýně ukázala, že Federer je stále tady. I v osmatřiceti letech schopný porazit kohokoli.

Švýcar zahrál takřka dokonale. Po výhře 6:4, 6:3 mohl s hrdostí nahlédnout do statistik a kochat se brilantními čísly. 23 vítězných úderů (z toho 12 es) mu kazilo pouhých pět nevynucených chyb. Federer za celý zápas vyrobil dvě dvojchyby a třikrát ve výměně zkazil.

Toť vše. Fenomenální.

Djokovič, usilující o návrat do čela světového žebříčku, si vypracoval jediný brejkbol. Ten ale Federer v úvodu druhé sady odvrátil způsobem, který bral dech.

Podívejte se, jak si švýcarský tenista poradil v ožehavé chvíli:

Bringing the heat when it matters most 🤩



Quality from @rogerfederer#NittoATPFinals pic.twitter.com/GTJzE1nfA8 — Tennis TV (@TennisTV) November 14, 2019

V prvním setu uhrál Srb při podání soupeře pouhé tři míče. Šest her ztratil, aniž by v nich uhrál jediný fiftýn. Celkové skóre na vyhrané výměny bylo drtivé. 67:44 pro Federera.

Před samotným utkáním si takovou smršť nedokázal nikdo představit. Tedy dokázal, ale spíše z druhé strany. Kurzy na Djokoviče byly na hranici 1,40 nebo pod ní. Průměr kurzů na výhru Federera měly průměrnou hodnotu 3,15.

Všechny prognózy ale třetí hráč žebříčku smetl z kurtu londýnské O2 areny.

"Hrál jsem neuvěřitelně. Strašně jsem si to užil, bylo to kouzelné," potvrdil po utkání pyšný vítěz.

Věděl, že musí předvést bezchybnou hru. Z Djokoviče už by totiž za poslední čtyři roky mohl mít slušné noční můry. Naposledy Srba porazil právě na Turnaji mistrů v roce 2015.

Od té doby pětkrát prohrál, naposledy v úchvatném finále letošního Wimbledonu, když v závěru pětisetové války dokonce neproměnil dva mečboly. Existenci "Djokovičových démonů" ve své hlavě ale rezolutně popřel.

"Nikdy tam žádní démoni nebyly. Myslím, že to vytvořila média, já jsem si vlastně ani neuvědomoval, že jsem Novaka pár let neporazil. Necítil jsem to tak, protože jsem byl proti němu hodně blízko loni v Paříži i letos na Wimbledonu," prohlásil držitel dvaceti grandslamových titulů.

Federer nicméně nepopíral, že ho poměrně nečekaná výhra přivedla blízko k pocitu extáze. "Jsem prostě šťastný za to, co jsem dokázal předvést. Ale necítil jsem to tak, že se potřebuji zbavit nějakých démonů," dodal.

Přiznal dlouhou taktickou přípravu na klíčový duel, jenž ho nakonec udržel ve hře o rekordní sedmý titul z Turnaje mistrů. S trenéry Severinem Lüthim a Ivanem Ljubičičem diskutovali, jak na Djokoviče, 75 minut. Samotný zápas pak paradoxně trval o dvě minuty méně.

"Byla to dlouhá debata," smál se Federer. "Mluvili jsme o všech možnostech, o tom, jak se zápas může vyvíjet. O tom, jak bych měl hrát. Vyplatilo se," pochvaloval si.

Djokovič se musel sklonit a uznat sílu soupeře. "Byl lepším hráčem ve všech ohledech. Má můj naprostý obdiv. To, co na kurtu dokáže stále předvádět, je fenomenální," vyprávěl Srb překvapeně.

Nebyl rozhodně sám, koho podobný průběh zaskočil. Federer zase jednou ukázal, že jeho léta očekávaný konec kariéry stále není aktuální.