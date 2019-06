Na tohle jsem čekala, teď už to bude i o štěstí, říká Vondroušová po životní výhře

před 30 minutami

Markétu Vondroušovou tažení grandslamovým Roland Garros překvapuje, i když měla na jaře kvalitní výsledky včetně čtvrtfinále na velkých turnajích v Indian Wells, Miami a Římě. Na pařížské antuce devatenáctiletá česká tenistka v pěti zápasech neztratila ani set a postoupila už do semifinále. Dnes poprvé v životě porazila Chorvatku Petru Martičovou.

"Tady je každý zápas strašně těžký, výkony musí být konstantní. Musím hrát každý zápas top level, abych vyhrávala. Samotnou mě překvapilo, že takhle dokážu hrát několik zápasů po sobě," podivovala se po zápase.

V Paříži je první nenasazenou semifinalistkou od Jeleny Ostapenkové, která před dvěma lety dotáhla své tažení až k titulu. Lotyšské tenistce bylo při finálové výhře nad Simonou Halepovou čerstvých dvacet, takže se paralela se současným tažením Vondroušové nabízí. "Dokázala něco mimořádného. Je hrozně těžké vyhrát sedmkrát po sobě. Ale už tohle je jako sen," komentovala to Vondroušová.

Teď ji od zisku trofeje dělí poslední dvě překážky. "Teďka už to může být asi jakkoliv. Zůstaneme čtyři, které jsou nejlepší z turnaje. Tak se uvidí, jak to kdo zvládne. Mně už přijde, že už je to i o štěstí, komu tam co spadne a komu nespadne. Je těžký říkat, že to vyhraju. Je to furt semifinále grandslamu, takže si to chci hlavně užívat, protože se to nestává každý den," uvažovala.

V koncovce dnešního zápasu se jí hlavně ulevilo. Když se otáčela za posledním lobem z rakety Martičové, nebyla si jistá, že půjde do autu. "Já už byla hlavně překvapená, že na ten úder dosáhla a zvládla z něj tohle zahrát. Když míček spadl do autu, ulevilo se mi nejvíc na světě," popisovala proměněný mečbol.

Před tím měla tři šance, které nevyužila. "Hlavně mi pořád podávala do forhendu a pak z toho zahrála dobré věci. Modlila jsem se, ať už to konečně zkazí. Ona ale v krizových momentech hrála hodně dobře a hlavně odvážně. Bylo to těžké," popisovala dva mečboly, které měla na returnu.

Jednu šanci ale promarnila při svém podání dvojchybou. "Ono se nestává každý den, abyste měli balón na semifinále grandslamu. Byla jsem trochu nervózní, ztuhla mi ruka," uznala. "Ale už tady tu zkušenost budu mít, takže příště snad budu klidnější," přála si devatenáctiletá Češka.

Na Chorvatku přitom dlouho neuměla prohrála s ní čtyři vzájemné duely. "Na tohle jsem čekala, jsem ráda, že ta výhra přišla právě tady," rozplývala se Češka.

Myslí si, že britská semifinálová soupeřka Johanna Kontaová bude ještě tvrdší oříšek než dnes Martičová. "Já jsem ji viděla dneska hrát s tou Stephensovou a bylo to docela maso. Tam jí urážela každý míč, který jí přišel pod ruku. Takže na to musím být připravená, že se tohle může taky stát. Zkusím jí to mixovat a uvidíme," plánovala.

Není pro ni ale snadné pořád držet vysokou úroveň. "Je to těžké psychicky i fyzicky. Je super, že máme ten den pauzu, takže si člověk stačí odpočinout," dodala.

Semifinále mezi Vondroušovou a Kontaovou se bude hrát ve čtvrtek. Britka je mezi posledními čtyřmi na grandslamu potřetí, ale do finále ještě nepostoupila.