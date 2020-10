Na pařížskou zimu ho připravila Ostrava. Teď chce italský lyžař zaskočit i Nadala

Je mu 19, v tenise vlastně ještě nic pořádného nedokázal, ale už z něj jde strach. Mladý italský čtvrtfinalista Jannik Sinner si na pařížské antuce vydupal takové jméno, že by se před ní měl mít na pozoru i absolutní král areálu Roland Garros Španěl Rafael Nadal.

Jeho příjmení znamená v angličtině "hříšník", ale jestli tenhle devatenáctiletý klučina něčím hřeší, tak jen tenisovým umem, kterým na antuce trápí ty nejlepší hráče světa.

Začal s tím už před pár týdny v Římě, kde vyřídil Francouze Benoita Paira, pak se pustil do Řeka Stefanose Tsitsipase a v osmifinále French Open naposledy vymetl z turnaje hvězdného německého hráče Alexandera Zvereva.

"Celá tahle generace mladých kluků vypadá stejně, jsou vysocí, štíhlí, lehcí, tím pádem se skvěle pohybují. Sinner je přesný prototyp," nechal se slyšel uznávaný trenér Patrick Mouratoglou, který vede Američanku Serenu Williamsovou.

Italský tenista na kurtu všechno doběhne, zaujme krátkým, ale přesným forhendem a záludným bekhendem. Statistici změřili, že právě z této strany dává Sinner pátou největší ránu na okruhu, v průměru asi 111 km za hodinu, navíc s absolutně největší rotací.

"Umí dát ránu, míče mu létají daleko k čáře, a k tomu je neuvěřitelně klidný a vyspělý," všiml si například bývalý španělský tenista a expert Eurosportu Alex Corretja.

Sinner už to dal v Paříži pocítit vedle Zvereva i bývalé světové sedmičce Belgičanovi Davidu Goffinovi. "Nejlepším hráčům nahání strach, protože se hrozí toho, že by je porazil. Chtějí mu ukázat, že na tyhle mladé kluky ještě stačí, a tím si na sebe vytvářejí velký tlak," myslí si Mouratoglou.

Teď už je Sinner ve čtvrtfinále a čeká ho ta nejtěžší možná zkouška. Král francouzských kurtů a dvanáctinásobný šampion antukového grandslamu, Španěl Rafael Nadal.

"Hrát tady proti Rafovi, to není zrovna ta nejlehčí věc na světě. Rekord, který tu má, nemůže nikdo nikdy překonat. Ale vždycky je to o přístupu a já chci dosáhnout stejné tenisové úrovně jako on, s tím půjdu na kurt," slíbil Sinner.

Jeho ambice jsou obdivuhodné, ale také úsměvné, protože to je sotva šest let, co se rozhodl věnovat naplno tenisu a odstěhoval se do tréninkového tenisového centra Riccarda Piattiho.

Ale do té doby? Jeho láskou byl fotbal a lyže. Co také jiného dělat, když se narodíte v horském městečku v Jižním Tyrolsku. Ve slalomu se stal dokonce národním šampionem. Mezi osmým a dvanáctým rokem si šel zahrát tenis jen dvakrát týdně.

"Tehdy jsem si to užíval. Tenis pro mě byl jen zábava. Ale teď je to už něco víc, stal se pro mě velmi důležitou věcí v životě," přiznal loni pro web ATP.

V době, kdy se rozhodoval o tenisové kariéře, Nadal už měl na kontě 14 vyhraných grandslamů. Teď Sinner tak trochu pokračuje ve Španělových šlépějích, stal se po něm prvním tenistou od roku 2005, který při debutu na French Open došel mezi nejlepších osm.

A netají se ani tím, jak moc rád by postoupil ještě dál. Paříž mu přirostla k srdci a zdejší chladné podzimní podmínky mu vůbec nevadí. Už s nimi totiž má zkušenosti.

"Pamatuju si, že jsem loni hrál finálový zápas na challengeru v Ostravě a bylo tam podobné počasí, možná ještě o něco chladněji, pršelo a kurt byl opravdu těžký a mokrý. Tehdy jsem prohrál 1:6 a 0:6. Od té doby jsem se zřejmě poučil a zlepšil," vzpomíná Sinner.

Zlepšení to bylo přímo bleskové, pro italského mladíka je French Open teprve jeho třetím grandslamem. Před Paříží si zahrál v hlavní fázi turnaje velké čtyřky už jen v Austrálii a na US Open.