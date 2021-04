Na jeho rekordy potřebujete čtyři kariéry. Nadal na antuce posouvá hranice nemožného

Pro mnohé tenisty je oranžová drť otravným povrchem. Cihlový prach zalézá pod oblečení, boty při pohybu kloužou a ukončit výměnu není vůbec snadné. Jenže pro Rafaela Nadala je antuka rájem, zdrojem životodárné síly i hmotou, z které dokázal uplácat neuvěřitelné rekordy. V Barceloně španělský tenisový král opět posunul hranice nemožného.

Víte, co se stane, když spojíte kariéry Rogera Federera, Novaka Djokoviče, Andyho Murrayho a Björna Borga? Odpověď zní: tenisový rekord Rafaela Nadala. Ne, to není vtip, ale od nedělního finále turnaje v Barceloně neuvěřitelná realita.

Součet všech antukových titulů čtyř pánů z předchozího odstavce dá dohromady číslo 61 a přesně tolik jich má nyní z tohoto povrchu na kontě čtyřiatřicetiletý rodák z Mallorky. Jen z hlavního města Katalánska jich má celý tucet. Takovými čísly se nemůže pyšnit nikdo v historii.

Od jeho prvního triumfu na tomto místě uběhlo 16 let a on pořád sbírá trofeje. "Moc to pro mě znamená, těžko jsem si mohl před nějakými deseti nebo 15 lety představit, co všechno se mi povede. Vždyť jen kolika zraněními jsem si musel projít, ale pořád jsem si udržel tenisovou vášeň," řekl po nedělním vítězství.

Však ono i před Barcelonou trpěl bolestmi zad a dlouho nehrál. V Monte Carlu ještě nebyl stoprocentně fyzicky připravený a skončil už ve čtvrtfinále, ale o týden později na domácí antuce našel potřebnou sílu, aby smetl všechny soupeře.

"Pár měsíců jsem nebyl schopný hrát zápasy, tenhle barcelonský týden mě ale fyzicky utužil a už jsem zase připravený na dlouhé bitvy," dodal.

Ještě aby nebyl. Vždyť jeho finálové klání s o 12 let mladším Řekem Stefanosem Tsitsipasem trvalo tři hodiny a 38 minut a bylo to nejdelší třísetové utkání tohoto roku.

"Nikdo nesnáší porážky hůř než Rafa, nikdy jsem neviděl nikoho tolik bojovat jako právě jeho," složil poklonu antukové legendě Tsitsipas.

Nadalovi se dřina na antuce vyplácí. Vždyť vedle tuctu barcelonských trofejí má i 11 zářezů z Monte Carla a k tomu 13 grandslamových titulů z French Open. To představuje pro nastupující tenisové generace téměř nepřekonatelnou výzvu.

"Je to úžasné, kam až jsem se dostal. Mám štěstí na skvělý tým a rodinu. Stojí při mě a právě díky nim se mě drží ta touha a vášeň pro tenis. Jsem za to rád, ale už myslím na další týden, kdy se bude hrát doma v Madridu, moc se na to těším," dodal Španěl.