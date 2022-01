Začni hrát tenis, rýpl si Wilander. Opěvovaná Gauffová zatím na průlom čeká

V patnácti letech pobláznila svět, dostala se do osmifinále Wimbledonu, američtí fanoušci v ní viděli nástupkyni tenisových sester Williamsových. Ale tři roky poté Cori Gauffová na větší grandslamový průlom stále čeká. Na letošním Australian Open vypadla dokonce už v prvním kole.

Do světa velkého tenisu vtrhla jako velká voda. V patnácti letech došla z kvalifikace až do osmifinále wimbledonského podniku. Další americká hvězda na obzoru, psala světová média. Na žebříčku se sice pomalu posouvá vzhůru, už je z ní světová šestnáctka, ale na největších podnicích ne a ne projít do posledních kol.

Její loňská účast ve čtvrtfinále French Open je spíše výjimkou. V pondělí se postarala o největší překvapení úvodního dne Australian Open, když v prvním kole prohrála s Číňankou Wang Čchiang.

"Už je čas, aby začala hrát tenis," rýpl si expert Eurosportu Mats Wilander. "Na svůj věk je opravdu fyzicky silná a vyspělá. Jenže pak se díváte na některé její údery a říkáte si 'proč tohle dělá'?" vysvětlil, co otřepanou frází myslí.

Její pohyb a tvrdé rány od základní čáry jsou na někoho, kdo v březnu oslaví plnoletost, nevídané, ale o tom podle bývalé švédské tenisové jedničky úspěšná hra není.

"Musí se naučit, jak hrát lépe takticky. A snad se jí to povede, protože jsou hráči, kteří nikdy nepřijdou na to, jak předvádět chytrý tenis a nehrát jen fyzicky," přiznává Wilander.

Přitom grandslamová příprava Gauffové dopadla výborně, v Adelaide si zahrála semifinále. "Dnes jsem byla taková zatažená, příště se musím na kurtu víc uvolnit, když zase budu hrát první kolo grandslamu," nechala se slyšet rodačka z Atlanty.

Odmítá, že by na ni působil tlak z toho, že ji spousta odborníků i fanoušků považuje za favoritku a nástupkyni sester Williamsových.

"Žebříček je jen číslo, na papírové předpoklady jsem nikdy nedala, a to ani v době, kdy jsem byla podstatně níž, každý může porazit každého," uvedla Gauffová.

Mediální tlak se bude podle Wilandera ještě zvyšovat. "U někoho, kdo se jeví jako budoucí grandslamová šampionka, se s tím musí počítat. Má před sebou ještě spoustu let kariéry, aby ze sebe vymáčkla to nejlepší. Jen musí pochopit, že nemůžete pořád hrát perfektně, jen musíte vymyslet, jak porazit tu holku na druhé straně," dodal.