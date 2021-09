"Musí přijít mediální revoluce, mladí trpí." Federer se překvapivě zastal Ósakaové

Je to velké téma letošní sezony. Japonská tenistka Naomi Ósakaová a její boj s mediálním tlakem na tiskových konferencích. Zatímco některé velké hvězdy světových kurtů pro její slova moc pochopení nemají, Švýcar Roger Federer se mladé hráčky zastal. Podle něj musí přijít změna.

Na kurty se ještě nějaký čas nepodívá, pořád ho trápí problémy s kolenem, přesto si čtyřicetiletý švýcarský tenista našel chvilku pro několik rozhovorů, mimo jiné pro britský magazín GQ.

V něm se překvapivě rozpovídal o tématu, které se rozhořelo na jaře v Paříži, když Ósakaová odmítla v Paříži chodit na tiskové konference, protože pro ni byly příliš stresující a ubíjející, nakonec se z turnaje odhlásila a hrála až v létě na olympijských hrách v Tokiu.

"Já pro to mám pochopení. Tlak, který je na hráče, je obrovský, v tomhle ohledu musí přijít změna," prohlásil Švýcar.

Přitom obě současné světové jedničky Srb Novak Djokovič a Australanka Ashleigh Bartyová prohlásily, že jako profesionálové by měli všichni hráči být na mediální tlak zvyklí.

"Ano, hráči jsou profíci, ale jsou to taky lidé. Teď je všechno na sociálních sítích. Prvních deset let mé kariéry nic takového nebylo, měl jsem maximálně webovky, dalších deset let byly sítě všude kolem nás," líčí Federer.

A právě kolem mladších hráčů a hráček je podle něj situace nejhorší. "Musíme mladé generaci pomoct, sám nevím, jak bych se s tímhle boomem v jejich věku vypořádal. Na každých deset pozitivních komentářů připadá jeden negativní a právě tenhle jeden pak člověk nejvíc vnímá," myslí si.

Podle něj by se s vylepšením atmosféry mělo začít na tiskových konferencích. "Jsem jedním z hráčů, kteří absolvovali asi nejvíc tiskovek v životě, a souhlasím s Naomi, je to pořád to samé dokola, stejné otázky," rýpl si Federer.

Sám by tedy tlačil na to, aby se určila nová strategie, jak by měly mediální aktivity tenistů probíhat.

"Měli bychom si my hráči, organizátoři turnajů a novináři sednout a pobavit se o tom, co je dobré pro nás, co pro ně, a najít nějakou společnou cestu. Musí přijít revoluce, protože stávající situace je strašidelná," dodal dvacetinásobný grandslamový šampion.