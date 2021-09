Laver Cup je důležitý pro tenis, ale už ho hrát nebudu. Kyrgios zvažuje konec kariéry

Je to showman, ale i jeden z největších bouřliváků a rebelů na kurtu. Teď Australan Nick Kyrgios překvapil během tenisového Laver Cupu v Bostonu prohlášením, že přemýšlí o konci kariéry, protože na okruhu je už hodně dlouho. Na další sezonu se ještě plánuje připravit, ale soutěž výběrů světa a Evropy už hrát nebude.

Plán výběru světa byl zhatit Evropě další vítězství a konečně urvat Laver Cup na svou stranu. Vždyť tentokrát nefiguroval v týmu Björna Borga nikdo z hráčů velké trojky Rogera Federera, Rafaela Nadala ani Novaka Djokoviče.

Ale nakonec z toho byl debakl, tým světa prohrál 1:14 a nic na tom nezměnil ani Australan Nick Kyrgios, který prohrál vzájemnou bitvu s Řekem Stefanosem Tsitsipasem.

"Přesto všechno mám s Laver Cupem spojené ty nejúžasnější vzpomínky. Tahle akce je úžasná, vždycky mě přinutila být ještě hladovější a zamakat pro tým, navzdory tomu, že to nikdy nevedlo ke konečnému úspěchu," přiznal Kyrgios.

Teprve čtyři roky stará soutěž je podle něj důležitá pro budoucnost tenisu. "Až skončí trojice Djokovič, Federer a Nadal s tenisem, přijdeme o strašně moc fanoušků tohoto sportu. Tihle borci jsou ze staré školy a tomu bude na trhu těžké konkurovat. Laver Cup je důležitá šance přilákat pozornost na další hráče," myslí si Kyrgios.

Ale v budoucnu to už bude bez něho. "Nebudu lhát, tohle je poslední ročník, který hraju, a i poslední akce v tomto roce, jsem už dlouho na cestách a jedu za rodinou," uvedl šestadvacetiletý tenista.

Má v Austrálii nemocnou matku, které chce nyní věnovat pozornost a dobře se připravit na začátek sezony na domácí půdě. Naznačil ale, že už nemá velkou motivaci hnát se za dalšími trofejemi.

"Přijde mi, že hraju na okruhu strašně dlouho, i když je to osm let. Nemusím se honit za body a někomu něco dokazovat. Neříkal bych pravdu, kdybych vám tu tvrdil, že budu hrát dalších čtyři nebo pět let. To není nic pro mě," přiznal myšlenky na brzký konec kariéry.

Na kontě má šest titulů, dotáhl to na 13. místo v žebříčku, teď je ale až na konci první stovky.