Muguruzaová vyhrála jako první Španělka Turnaj mistryň

Tenistka Garbiňe Muguruzaová se stala první španělskou šampionkou Turnaje mistryň. Dvojnásobná grandslamová šampionka porazila ve finále v mexické Guadalajaře 6:3 a 7:5 Estonku Anett Kontaveitovou.

Osmadvacetiletá Muguruzaová získala svůj jubilejní desátý titul kariéry a jeden z nejvýznamnějších. V roce 2016 ovládla antukové Roland Garros a o rok později Wimbledon.

Muguruzaová ukázala ve finále pevnější nervy. Opět dobře podávala a svým tradičním zarputilým stylem bojovala o každý míč. Debutantka na vrcholu sezony Kontaveitová z přemíry snahy často chybovala. Od stavu 2:3 v první sadě získala Španělka pět her v řadě. Ve druhém setu prohrávala 3:5, ale další sérií čtyř her sadu i zápas ukončila a po mečbolu si lehla na kurt.

Bývalá světová jednička Muguruzaová vavřínem na Masters předčila svoji krajanku Arantxu Sánchezovou Vicariovou, která v roce 1993 finále prohrála.

Muguruzaová, která hrála své čtvrté Masters, i Kontaveitová byly ve skupině Teotihuacán, z níž postoupily na úkor českých hráček Barbory Krejčíkové a Karolíny Plíškové. Muguruzaová se v žebříčku posune na třetí místo před Češky, Kontaveitová bude sedmá.

Turnaj mistryň se hrál po roční pauze, jelikož loni akci zhatila pandemie koronaviru. I tentokrát se měl vrchol sezony konat v čínském Šen-čenu, kde by měl být až do roku 2030, ale kvůli globální zdravotní situaci byla pro letošek přesunuta do Mexika.