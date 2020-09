Muchová zvládla nevídané drama. Rumunce odvrátila tři mečboly a je v osmifinále

Čeští házenkáři si na lednovém mistrovství světa v Egyptě zahrají v základní skupině se Švédskem, domácím Egyptem a vítězem kvalifikace Jižní a Střední Ameriky. Rozhodl o tom dnešní los v dějišti šampionátu v Egyptě.

Celkem 32 účastníků bude v Egyptě rozděleno do osmi čtyřčlenných skupin, z nichž vždy tři nejlepší týmy postoupí do další fáze. V ní se 24 celků utká ve čtyřech šestičlenných skupinách a dva nejlepší z každé z nich projdou do čtvrtfinále. Turnaj se bude hrát od 13. do 31. ledna.

Český celek se představí na světovém šampionátu poprvé od roku 2015. Tehdy v Kataru obsadil 17. místo, když nepostoupil ze základní skupiny, ale poté vyhrál Prezidentský pohár pro vyřazené týmy.

Na šampionát se česká reprezentace dostala díky zrušení závěru kvalifikace včetně play off. Českému týmu pomohlo, že na letošním mistrovství Evropy postoupil ze skupiny a skončil na 12. místě.