Muchová zdolala semifinalistku Wimbledonu, Koláře nezastavila ani krev

Tenistka Karolína Muchová si zahraje o titul z turnaje O pohár prezidenta ČTS, svazové akce s charitativním podtextem na rozehrání po pandemii koronaviru. Světová šestadvacítka porazila v semifinále na tvrdém povrchu na pražské Spartě Barboru Strýcovou 6:1, 4:6 a 10:6 v supertie-breaku.

Svěřenkyně Davida Kotyzy Muchová vlétla do zápasu suverénně, rychle vedla 4:0 a za půl hodiny získala úvodní set. Pak se ale 31. hráčka žebříčku WTA Strýcová zlepšila, obě tenistky měly problém udržet servis a zkušenější Strýcová sadu v koncovce získala. V supertie-breaku ještě semifinalistka loňského Wimbledonu vedla 4:3, ale Muchová šesti body v řadě vývoj otočila, a to i díky prohozu po doběhnutém zkrácení.

Ve dvouhře mužů, která se hraje na antuce, Zdeněk Kolář přes problémy s rukou porazil v semifinále Víta Kopřivu po boji 6:3 a 7:6. Druhým finalistou se stane vítěz utkání Michaela Vrbenského s Jiřím Lehečkou.

Třiadvacetiletý Kolář se potýkal s puchýřem na dlani pravé ruky, ve které drží raketu. "Nejhorší místo. Konec rakety pořád drásá do živého masa. V utkání se to zhoršovalo, praskalo to, i krev trošku, ale musím se s tím nějak popasovat," řekl 229. hráč světa, jenž odvrátil třináct ze čtrnácti brejkbolů. "Je potřeba i hromada štěstíčka, ale vrátilo se mi to za dřinu, co jsem absolvoval."

Turnaj se hraje bez přítomnosti diváků před televizními kamerami. Finálové zápasy jsou na pořadu ve čtvrtek.

Na zahajovací boje ve Stromovce navážou turnaje O trofej solidarity a naděje ČTS by Moneta vždy pro 16 hráčů a hráček. Hrát se bude i soutěž družstev a exhibiční charitativní duely týmů Karolíny Plíškové a Kvitové.

Mezinárodní sezona okruhů ATP, WTA i ITF je kvůli pandemii nového typu koronaviru od půlky března přerušena a začne nejdříve v srpnu.

Tenisový turnaj O pohár prezidenta ČTS v Praze:

Muži (antuka):

Dvouhra - semifinále: Kolář (3-4) - Kopřiva 6:3, 7:6 (7:3).

Ženy (tvrdý povrch):

Dvouhra - semifinále: Muchová (2) - Strýcová (3-4) 6:1, 4:6, 10:6.