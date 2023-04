Muchová jako Federer. Lahoda, všichni milujeme tvou hru, slyšela Češka v Madridu

Rok 2023 se zatím jeví jako rok návratu Karolíny Muchové do světové tenisové špičky. Šikovná Češka po úspěších na tvrdém povrchu vstoupila dominantně i na antuku, v Madridu na úvod smetla bývalou světovou dvojku a vyslechla si další salvu komplimentů na svůj atraktivní celodvorcový tenis.

Během prvních tří měsíců aktuální sezony vyletěla šestadvacetiletá Muchová o sto příček dopředu a už zase klepe na dveře elitní padesátky. Češka dobyla čtvrtfinále na dvou velkých "tisícovkách" v Dubaji a Indian Wells. Letos ani jednou nepadla v prvním kole.

Do hry olomoucké rodačky se vrací jistota a konzistence a prozatím se o slovo zásadněji nepřihlásila její největší slabina: křehké zdraví.

Díky líbivému stylu hry je Muchová na každém turnaji středem pozornosti a nejinak tomu je i na prestižním madridském Mutua Open, do něhož Češka v úterý vstoupila drtivou výhrou 6:2, 6:2 nad trápící se estonskou hvězdou Anett Kontaveitovou.

"Muchová má silnou sezonu a pokračuje v comebacku," napsal oficiální server WTA a připomněl více než solidní letošní zápasovou bilanci Muchové: 16 výher a 5 porážek.

Proti Estonce si připsala osmnáct vítězných míčů a jen čtrnáct nevynucených chyb, oči diváků přitom potěšila zejména řadou typických kraťasů.

"To je ale dotek, tohle byla lahoda. Muchová to mixuje opravdu skvěle," chválil komentátor po jednom z nich.

Tenistku si po utkání přizval do svého pořadu na Tennis Channelu populární moderátor Prakash Amritraj a sypal ze sebe jednu poklonu za druhou.

"Jsi jedna z těch hráček, které všichni milujeme sledovat, díky tvé pestré hře. Většina se snaží držet se jedné věci, kterou umí nejlépe, ty ale děláš všechno. Jak jsi dokázala vybudovat tak krásnou hru?" ptal se viditelně potěšené Muchové.

"Děkuji, je to tím, že mě to strašně baví. Už od dětství mě tenhle styl bavil. Zahrát slice, zahrát kraťas, jít na síť, prostě miluju takhle hrát, nevím co víc k tomu říct," usmívala se Češka.

Když se jí moderátor zeptal, kdo byl v tomto směru jejím vzorem v dětství, neváhala Muchová ani vteřinu. "Samozřejmě Federer," svěřila se s obdivem ke švýcarskému velikánovi. "Aha, ten ve své době pár sliců zahrál," žertoval Amritraj a Muchová přizvukovala.

Hráčka čelila i dotazu, zda si na sebe v zatím výborné sezoně klade konkrétní žebříčkové cíle.

"Ani ne. Vypadla jsem nedávno z první dvoustovky, takže chci prostě hrát zápasy a nedostávat samu sebe pod velký tlak. Ale jsem velmi spokojená s tím, jak jsem hrála v březnu ve Státech i předtím v Dubaji. Cítím, že jsem na dobré cestě. Věřím si," vysvětlila a následně přece jen odhalila plány.

"Samozřejmě chci tam, kde už jsem byla. Dokonce ještě výš. Na druhou stranu nechci mít přílišná očekávání," dodala.

Někdejší světovou devatenáctku a semifinalistku Australian Open 2021 v posledních sezonách zásadně brzdily zdravotní problémy zejména s břišními svaly. Kvůli nim se propadla až do třetí stovky rankingu. V loňské sezoně odehrála pouhých 23 zápasů, z toho víc než polovinu prohrála.

Ve druhém kole ji v Madridu čeká duel s 35. hráčkou světa, nepříjemnou Rumunkou Irinou Beguovou. Jediné dosavadní vzájemné střetnutí se uskutečnilo před čtyřmi lety ve druhém kole Roland Garros a Češka prohrála 1:2 na sety.