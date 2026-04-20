Muchová dotírá na elitní společnost. Chybí jí už jen jediná příčka

Česká tenistka Karolína Muchová se po finálové účasti na turnaji ve Stuttgartu posunula ve světovém žebříčku o jednu příčku na 11. místo.
Muchová tak dál bojuje o návrat do elitní desítky. V té byla naposledy v únoru 2024, jejím maximem je osmé místo z roku 2023.
Aktuální česká dvojka Linda Nosková, jež si ve Stuttgartu zahrála čtvrtfinále, si rovněž o jednu pozici polepšila a je třináctá.
Mezi muži si nejlepší z Čechů Jiří Lehečka o jedno místo pohoršil na 14. příčku, Jakub Menšík klesl na 27. místo.
Tomáš Macháč se po čtvrtfinálové účasti v Barceloně posunul o šest pozic na 41. místo.
Vít Kopřiva, jenž došel v minulém týdnu v Mnichově rovněž do čtvrtfinále, poskočil na 66. příčku a přiblížil se svému maximu, kterým je 60. místo.
V čele žebříčků se nic nezměnilo. Světovými jedničkami zůstávají Běloruska Aryna Sabalenková a Ital Jannik Sinner.
Tenisové žebříčky WTA k 20. dubnu (v závorce předchozí umístění):
Dvouhra: 1. (1.) Sabalenková (Běl.) 10.895, 2. (2.) Rybakinová (Kaz.) 8500, 3. (3.) Gauffová (USA) 7279, 4. (4.) Šwiateková (Pol.) 7273, 5. (5.) Pegulaová 6136, 6. (6.) Anisimovová (obě USA) 5995, 7. (7.) Svitolinová (Ukr.) 3910, 8. (9.) M. Andrejevová (Rus.) 3746, 9. (8.) Paoliniová (It.) 3722, 10. (10.) Mboková (Kan.) 3531, 11. (12.) Muchová 3318, ...13. (14.) Nosková 2849, 24. (24.) Bouzková 1676, 35. (34.) Bejlek 1380, 42. (42.) Siniaková 1299, 45. (46.) Vondroušová 1263, 51. (50.) Valentová 1161, 52. (52.) Krejčíková 1156, 93. (96.) Bartůňková (všechny ČR) 812.
Čtyřhra: 1. (1.) Mertensová (Belg.) 8658, 2. (2.) Siniaková 7950, 3. (3.) Paoliniová a Erraniová (It.) obě 7385, 5. (5.) Townsendová (USA) 7385, 6. (6.) Dabrowská (Kan.) 6923, 7. (7.) Danilinová (Kaz.) 6895, 8. (8.) Kruničová (Srb.) 6710, 9. (9.) V. Kuděrmětovová (Rus.) 6268, 10. (10.) Stefaniová (Braz.) 6035, ...46. (53.) Škoch 1776, 47. (55.) Malečková 1715, 59. (60.) Krejčíková 1464, 65. (64.) Sisková 1394, 77. (76.) Bouzková 1194, 79. (73.) Detiuc 1179, 88. (85.) Nosková (všechny ČR) 920.
Tenisové žebříčky ATP k 20. dubnu (v závorce předchozí umístění):
Dvouhra: 1. (1.) Sinner (It.) 13.350, 2. (2.) Alcaraz (Šp.) 12.960, 3. (3.) Zverev (Něm.) 5255, 4. (4) Djokovič (Srb.) 4710, 5. (5.) Auger-Aliassime (Kan.) 4100, 6. (6.) Shelton 4070, 7. (8.) Fritz (oba USA) 3870, 8. (7.) De Minaur (Austr.) 3845, 9. (9.) Musetti (It.) 3715, 10. (10.) Medveděv (Rus.) 3560, ...14. (13.) Lehečka 2540, 27. (25.) Menšík 1700, 41. (47.) Macháč 1080, 66. (77.) Kopřiva (všichni ČR) 826.
Čtyřhra: 1. (2.) Zeballos (Arg.) 8610, 2. (3.) Granollers (Šp.) 8520, 3. (1.) Skupski 8430, 4. (4.) Glasspool 7280, 5. (5.) Cash (všichni Brit.) 7130, 6. (6.) Heliövaara (Fin.) a Patten oba 6720, 8. (8.) Salisbury (oba Brit.) 5710, 9. (9.) Arévalo (Salv.) a Pavič (Chorv.) oba 5400, ...44. (52.) Rikl 1970, 46. (54.) Pavlásek 1950, 57. (56.) Nouza 1730, 59. (59.) Vocel 1551, 100. (100.) Vrbenský (všichni ČR) 841.
