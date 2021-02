Mně chybu nikdo neodpustí, média nejsou fér, stěžuje si Djokovič v Austrálii

Ve třetím kole turnaje ho píchlo v břiše a myslel, že končí. Srbský tenista Novak Djokovič ale bolest překonal a v neděli si zahraje o devátý grandslamový titul z Australian Open. Nevyhnul se ale spekulacím, že jeho zranění nebylo tak vážné, jak uváděl.

Od prvních dnů v Austrálii bylo kolem jeho jména pořádně rušno. Djokovič komentoval drsnou karanténu, na dálku se popichoval s Australanem Nickem Kyrgiosem a pak procházel "rentgenem" médií i fanoušků kvůli nataženému břišnímu svalu, zranění, které si přivodil už ve třetím kole grandslamu.

Zápas proti Američanu Tayloru Fritzovi sice zvládl, ale myslel, že se z následného osmifinále odhlásí. Nestalo se. Místo toho je světová jednička už ve finále a pomýšlí na devátou trofej z Melbourne Parku.

"To je celý Djokovič, někdy si se soupeřem vyloženě hraje, vypadá, jako by už byl zlomený, odevzdaný, jenže pak je z něj zase zničehonic šampion," rýpl si do něj například kouč Sereny Williamsové Patrick Mouratoglou.

Třiatřicetiletý tenista z Bělehradu tak zápas co zápas čelil spekulacím fanoušků i expertů, jak s nataženým břišním svalem dokáže podávat takové výkony a dostat se do devátého finále Australian Open.

"Za posledních pět dní jsem nějak posunul své hranice. Nemyslel jsem si, že dokážu hrát bez bolesti, ale povedlo se to," prohlásil Djokovič, když smetl ruskou senzaci Aslana Karaceva.

Sedmnáctinásobný grandslamový šampion to v poslední době schytává. Hodně zlé krve vyvolaly jeho dohady skrze hráčskou radu s dalšími hrajícími legendami Rafalem a Rogerem Federerem.

V žebříčku popularity klesl v létě i kvůli jím pořádanému turnaji, na kterém se kvůli nedodržování hygienických opatření rozšířil koronavirus mezi hráče i realizační týmy.

"Můžu zvednout ruce, omluvit se, ale mé chyby se neodpouští, zatímco jiným ano. Média nejsou při vykreslování mé osoby fér," prohlásil v Austrálii Djokovič.

Zároveň ale dodal, že i když se ho to dotýká a kritika se k němu dostane, snaží se číst jen pozitivní články.

"Vím, kdo jsem, odkud jsem přišel a kam kráčím, média nemůžou zlomit mého ducha. Samozřejmě se snažím mít s novináři co nejlepší vztahy, ale evidentně to není možné," dodal Djokovič.

Zlomený Srb rozhodně není, navíc může využít dvou dnů k regeneraci před grandslamovým finále. V něm na něho čeká sebevědomý Rus Daniil Medveděv, který v únoru vyhrál už deset zápasů.

"Je to chytrý tenista, na to, jak je vysoký, se skvěle pohybuje, má výborný bekhend a teď je na vítězné vlně, na druhou stranu je to určitě hráč k poražení," věří si Srb.