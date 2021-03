Mladý Korda drtivě útočí na tenisovou špičku. Hraje jako Berdych, žasne soupeř

Když se před rokem zmrazily žebříčky, figuroval ve třetí stovce pořadí. Teď tenista Sebastian Korda pomalu sahá po elitní světové padesátce. V Miami naplno ukazuje, čeho je schopný.

Dvacetiletý tenista na rodné Floridě září, na jeho adresu se nesou pochvalné ódy. A nejen ze Spojených států, které v něm spatřují tenisovou superstar první kategorie, na níž obrovský národ v mužské kategorii marně čeká dlouhé roky.

Že může být syn české legendy Petra Kordy nástupcem Andyho Roddicka či dokonce Peta Samprase s Andre Agassim už mnozí nepovažují za sci-fi. Ne potom, co vídají v posledních měsících.

Kordův progres bije do očí, podobně jako jeho všestrannost, vnímání hry, klid, chytrost, tvrdost, elegance i příkladný přístup.

"Plynulé, velmi hladké údery, jednoduché švihy. Silový tenis v jeho podání vypadá strašně přirozeně a snadně. Opravdu se mi líbí jeho úderová výbava," prohlásil o Kordovi slovutný trenér Brad Gilbert.

Chválou nešetřil ani Diego Schwartzman. Ten se stal v úterý vůbec prvním hráčem nejlepší světové desítky, jehož skalp si mladý Korda připsal do své kariérní bilance. Maličký Argentinec po porážce 3:6, 6:4, 5:7 přirovnal soupeře k Tomáši Berdychovi, jednomu z největších konkurentů takzvané velké trojky v minulých dvou dekádách.

"Vidím u něj spoustu podobných věcí, které měl Tomáš. Proti němu jsem hrál a dnes jsem se cítil na kurtu stejně. Hraje podobně jako on, mlátí do míčku neuvěřitelně silně, zároveň má ale vynikající načasování, dobrý servis a dobře se hýbe," použil Schwartzman pro Kordu velmi lichotivé přirovnání.

"Má teď spoustu sebevědomí, na žebříčku půjde hodně nahoru. Vypadá, jako by hrál na okruhu ATP už mnoho let," vyzdvihl také Kordovu herní vyspělost.

Rodák z Bradentonu dosáhl na první kariérní čtvrtfinále prestižního turnaje Masters 1000, třicet let poté, co se podobný milník povedl jeho otci v Montrealu.

1991, Montreal: 23-year-old Petr Korda reaches first Masters 1000 quarter-final 👍



2021, Miami: 20-year-old @SebiKorda defeats Diego Schwartzman 6-3 4-6 7-5 to reach his first Masters quarter-final 👏 pic.twitter.com/BKhJmycEMI — Tennis TV (@TennisTV) March 31, 2021

"Mentálně jsem to zvládl znamenitě. Zůstal jsem v klidu. I v těch nejsložitějších situacích jsem si věřil a šel si pro to. Jsem na to super pyšný. Uvnitř cítím obrovskou radost ze hry, je skvělé, že se tvrdá práce vyplácí," usmíval se Korda.

V Miami už nadělil dva kanáry. Po debaklu uštědřeném v prvním kole Moldavci Radu Albotovi otočil duel s Fabiem Fogninim a připsal si první vítězství nad hráčem top 20. Pak dovolil jen tři hry rozjetému Rusovi Aslanu Karacevovi.

Po výhře nad Schwartzmanem ho čeká v boji o semifinále další ruský tenista a jeden z nejsilnějších možných protivníků v současné špičce - Andrej Rubljov.

"Bude to velká zábava. Oba umíme dávat velké rány a on má skvělou sezonu. Je to teď nejspíš nejžhavější hráč na tour. Pro mě to bude další cool příležitost a zkušenost, hrát proti někomu, jako je on," prohlásil Korda.

Mladíka, který na sebe upozornil už loni na podzim jízdou z kvalifikace až do osmifinále antukového Roland Garros a letos už jednou na "milované vlhké a horké" Floridě - na menším turnaji v Delray Beach - došel do finále, podle všeho pohání velmi zdravá tenisová výchova.

Korda není tenisovou kometou, která rychle vyletí, zazáří a zase zhasne. Jeho postup je pozvolnější. Klidnější, stejně jako jeho povaha.

"Moji rodiče přikládají velkou důležitost tomu, abych šel po malých, dětských krůčcích. Vždyť tenis můžete hrát víc než patnáct let, pokud zůstanete zdraví. V téhle době jde hrát klidně do čtyřiceti. Je toho ještě spoustu přede mnou," naznačil Korda, že se v rodině bývalé světové dvojky a vítěze Australian Open z roku 1996 důraz na okamžitý úspěch za každou cenu rozhodně neklade.