Mizerná bilance s Halepovou? Nevadí. Nehraje se mi s ní blbě, mávla rukou Plíšková

před 51 minutami

Karolínu Plíškovou nečeká ve víkendovém souboji s rumunskými tenistkami v úvodním kole jako týmovou jedničku nic snadného. Největší hvězdou ve výběru soupeřek bude světová trojka a bývalá královna žebříčku Simona Halepové, se kterou má negativní vzájemnou bilanci 2:6. Rodačka z Loun si ale věří.

Semifinalistka Australian Open, která v Melbourne ve čtvrtfinále vyřadila americkou hvězdu Serenu Williamsovou a skončila až na raketě pozdější vítězky Ósakaové, přijela na severní Moravu ve skvělé formě i náladě.

"Začátek roku mi vyšel hodně dobře," usmívala se na tiskové konferenci. "Neměla jsem nikdy lepší začátek roku. To semifinále mě může mrzet, ale kdyby mi to někdo řekl před odjezdem do Austrálie, brala bych to všema deseti. Jsou tam samozřejmě věci, které jdou zlepšit. Jsou tam skvělé hráčky, co jsem porazila, ale nesmím usnout na vavřínech," uvedla pátá hráčka světového žebříčku.

Po náročném lednu už stihla zregenerovat. "Měla jsem pár dnů volno, ne moc, ale já ani necítím, že bych potřebovala pauzu. Odpočinula jsem si, měla jsem pár dnů kondici a teď už to je i s tenisem," řekla Plíšková.

Rodačka z Loun je při neúčasti Kvitové hlavním pilířem týmu loňských vítězek Fed Cupu. "Já se těším, protože vloni jsem toho ve Fed Cupu moc neodehrála. Doma je to navíc vždy příjemnější," prohlásila Plíšková, která v roce 2018 nastoupila pouze v semifinále proti Německu.

A hned přidala i vzpomínku na tři roky starý poslední vzájemný zápas s Rumunskem, ve kterém o vítězství 3:2 rozhodla třemi body. "Vyhráli jsme po boji a dneska mají Rumunky možná ještě silnější tým než tenkrát, protože mají i kvalitního debla Begu - Niculescu. Ani jeden bod nebude jasný a jednoduchý, minimálně si zahrajeme dobré zápasy a uvidíme, jak to dopadne," prohlásila Plíšková.

Vysoce nepříznivá bilance s rumunskou jedničkou Halepovou - dvě výhry a šest proher - ji netrápí. "Ve Fed Cupu jsem ji porazila, poslední dva zápasy jsem s ní vyhrála," mávla rukou Plíšková. "Nikdy se mi s ní nehrálo blbě, ale není to s ní lehké, ona toho hodně vrátí," řekla hráčka, která má ve Fed Cupu bilanci čtrnácti vítězství a čtyř porážek.

S Plíškovou tým ve Fed Cupu pokaždé zvítězil. S aktuálním týmem Rumunska a bez Kvitové ale tentokrát před Pálovým výběrem stojí velká výzva. "Nepamatuji si, že by měly tak silné složení. Věřím ale, že doma to zvládneme a postoupíme," dodala Plíšková.