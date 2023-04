Místo tréninku se Kvitová natáhla na pláži. Co dokáže, mi hlava nebere, přiznal Vaněk

Je jí 33 let, na tiskových konferencích musí čelit otázkám na konec kariéry. Přesto Petra Kvitová prožívá jednu z nejpovedenějších sezon v historii. Její trenér a snoubenec v jedné osobě Jiří Vaněk přiznává, že si během cesty za triumfem v Miami místo tréninku zaskočila i na pláž.

Je jedno, kdo ji zrovna trénuje. Jestli aktuální životní partner, nebo nováček v týmu a expert přes kondici Zdeněk Kompánek. Všichni se musí smířit s tím, že dvojnásobná wimbledonská šampionka nesnáší tréninky. Raději hraje zápas za zápasem, než aby dřela jen tak "na sucho".

"Je poctivá, trénuje, ale nejsou to dávky jako u ostatních hráček. Na hoďku, hoďku a půl si ťuknout, zapinkat. Když se jí nechce hrát, tak jí říkáme, že i to je dobře, že si tělo řeklo o pauzu. Pak přijde na kurt a hraje třeba líp, než kdybychom na ten trénink jeli," vysvětlil Vaněk po sobotním vítězství v Miami.

Právě tam si Kvitová naordinovala volno například po úvodní těžké bitvě s krajankou Lindou Noskovou.

"Vůbec se nehrálo, natáhla se na pláž, dala si dobrý oběd. Druhý den to na tenise nebylo vidět, naopak byla taková svěžejší a měla na to chuť," popsal trenér.

Čtyřiačtyřicetiletý kouč trénuje tenistku z Fulneku už od konce roku 2016, její boje s vnitřní motivací tak už moc dobře zná.

"Když jsme začínali, tak mi říkala: 'Hele, nějak mě dostaň do čtvrtfinále a od čtvrtfinále už to chci celé vyhrát já. To už mě nech a já to dám.' A je to na ní vidět, od čtvrtfinále se změní, u snídaně už moc nemluví, je taková koncentrovanější. Už si jede ve svém tunelu," řekl Vaněk.

V součtu s podnikem v Indian Wells vyhrála aktuální česká jednička devět zápasů a po dvou letech se posunula zpátky do první desítky žebříčku.

"Když ji to baví, je schopná porazit kohokoliv a přidá i v tom tréninku. Strašně to u ní závisí na nastavení její mysli a hlavy. Tenisu se věnuju hrozně dlouho, ale co předvádí Petra, to mi občas hlava nebere. Je to něco neuvěřitelného, přitom moc lidí jí už nevěřilo," myslí si kouč.

O správné nastavení hlavy před zápasem se starají různé vychytávky v rozcvičce. "Teď jsme upgradovali, že nejen dáváme nožičky, ale i házíme rukama, aby ruce dělaly něco jiného než nohy. Petra to vyžaduje i před zápasem, aby se uvolnila a uklidnila."

A to i za cenu toho, že je pak Kvitová za podivína a kdekdo si ji při přípravě na utkání fotí.

"Vytáhli jsme dokonce basketbalový balon a začala driblovat kvůli tréninku zápěstí. A rázem se servis zlepšil. Pak jsem těm číslům na podání ani nevěřil. Trošku na nás ostatní koukají. Před zápasem všichni dělali sprinty a my jedeme nožičky a driblink," směje se Vaněk.