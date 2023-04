Já budu zase v desítce? nevěřila po titulu Kvitová. Z křiku na kurtu ji bolelo v krku

Odehrála dva skvělé turnaje, v Miami přidala dokonce titul, přesto Petra Kvitová nevěřila, že se po dvou letech vrací mezi deset nejlepších hráček. Všechno, co přijde v této sezoně, už pro ni bude jen bonus. K senzační 30. trofeji jí prý zřejmě pomohla i účinná léčba astmatu.

Máte za sebou nejúspěšnější Sunshine Double v kariéře, už jste si stihla zanalyzovat, čím to je, že se vám to tak povedlo?

Stihla jsem tak akorát v Miami jednu večeři, abychom to s týmem nějak oslavili. Další den už jsme letěli sem a dorazili jsme včera večer. Ani Indian Wells, ani Miami nikdy nepatřily k mým nejoblíbenějším. Indian Wells teď ale bylo dobrou přípravou na Miami. Tie break, který jsem tam vyhrála s Jessicou Pegulaovou, mi dal sebevědomí do dalších zápasů. Miami mi nesedělo kvůli počasí, je tam dusno, vedro, mému astmatu to příliš nesvědčilo.

Ale teď vám to zjevně příliš nevadilo…

Přece jen ho léčím už od roku 2009, tak se zlepšení asi projevilo. Nějak jsem to urvala i tím, že jsem letos hrála hodně dvouseťáků. Dobře se to sešlo a fungoval mi servis. Můj pohled na Miami se tím změnil.

Kde vůbec hledáte motivaci, když víte, že jedete na turnaj, kde se vám špatně dýchá?

Obecně ty kurty byly rychlejší než v Indian Wells, i když ne nejrychlejší na tour. Míče létaly víc a líp, déle vydržely, holky měly míň času, když hrály proti mně. Jirka (Vaněk, trenér a snoubenec, pozn. red.) se mě snažil namotivovat, že tam hraju dobře, protože jsem tam i v minulých letech měla nějaká čtvrtfinále. Pokud jsou výměny delší, nepřidá mi to psychicky, ale já byla tak nastavená, že od čtvrtfinále jsem neřešila, jak se cítím. Jestli při hře kašlu, nebo ne.

Co pro vás 30. titul v kariéře znamená?

Jirka si dělal srandu, že bych měla mít aspoň jeden titul za sezonu, takže jsem v pohodě, mám splněno. Prý jsem v historickém zápisu dorovnala Caroline Wozniackou. Všechno navíc bude bonus. Teď přijde antuka, která je fyzicky náročná, hrají se na ní delší výměny. V Miami jsem si dokázala, že delší výměny zvládnu, ale nemám očekávání, že když jsem vyhrála tohle, že vyhraju i grandslam.

A co říkáte na návrat do první desítky?

Řekli mi to před finále, že se tam vrátím, když vyhraju. Přiznám se, že to pro mě bylo překvapení, když jsem to slyšela. Nějakou dobu jsem tam nebyla. Je to další bonus k trofeji, ale na žebříček už strašně dlouho nekoukám. Ta čísla se budou zase měnit a jednou nebudou vůbec. Ale je to hezký.

Nejen během finále, ale během celého turnaje se zdálo, že každý míč hodně prožíváte, bylo to tak?

Křičela jsem tak, že mě bolelo v krku. Asi jsem to fakt hodně chtěla. Měla jsem v minulosti období, kdy jsem si říkala, jestli tam ta lvice ještě je. Občas se objevila, pak se utlumila. Teď tam byla celý turnaj, stejně jako v Indian Wells. Nevadilo mi to, i když některé fotky vypadají strašně.

Během turnaje jste se i poměrně jasně vyjádřila, že se vám příliš nelíbí návrat ruských a běloruských hráčů na Wimbledon. Měla jste na to nějaké ohlasy?

Reakce na to byly, ale tím bych to asi uzavřela. Obecně se dá říct, že to s námi probíráte hlavně vy novináři. Nevšimla jsem si v šatně, že by to bylo téma, že by to někdo řešil a diskutoval. Všichni se k sobě chováme normálně.

Než se vydáte na tradiční antukové podniky do Stuttgartu a Madridu, čekají vás Velikonoce doma, máte nějaké plány?

Upřímně jsem doufala, že se už budeme vracet do lepšího počasí. Tak snad alespoň na Velikonoce to bude venku lepší. Popravdě je nemám tak ráda jako Vánoce. Plány tedy nemám, asi ani vajíčka barvit nebudu.