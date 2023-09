Menšík je drzý, nebojí se nikoho. Půjde hodně vysoko, předpovídá nadšený Novák

Po dlouhých letech půstu je český mužský tenis zase pořádně vidět, podle bývalého špičkového tenisty Jiřího Nováka přitom bude ještě mnohem veseleji. Někdejší pátý hráč světa je nadšený ze suverénního postupu národního týmu do čtvrtfinále Davis Cupu i z obřího potenciálu osmnáctiletého Jakuba Menšíka.

Dlouhé roky společně s českými fanoušky marně doufal v kýžené obrození po odchodu hvězdných hráčů Tomáše Berdycha a Radka Štěpánka.

"Teď je to konečně tady. Určitě. Situace je úplně jiná než před pár lety," uvedl Jiří Novák v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Daviscupový výběr v předminulém týdnu překvapil suverénním postupem přes Srbsko, Španělsko a Jižní Koreu do čtvrtfinále slavné týmové soutěže. Potvrdilo se, že nastupující generace v čele s Jiřím Lehečkou vrací Česko na mapu světového mužského tenisu.

"Kluci nebyli favorité, ale neskutečně to chytili za pačesy. Výborný výsledek, výborné výkony," pochválil Novák mladé tenisty, jejichž vzestup mu dělá radost.

"Před pár lety byl jediným použitelným hráčem Jirka Veselý, ostatní byli na míle vzdálení. Teď máme Lehečku kolem třicítky, za stovkou je Tomáš Macháč, blíží se tam Kuba Menšík. A pozor, moc se o tom nemluví, ale Vít Kopřiva zahrál fantasticky tři challengery a má také první stovku na dosah," všiml si Novák, jak se šestadvacetiletý hráč nenápadně prokousal na 111. místo světa a je aktuálně českou dvojkou v rankingu ATP.

K daviscupovému koncertu ve Valencii ale Kopřiva nepřispěl, plnil pouze roli náhradníka.

"Každopádně máme najednou čtyři použitelné kluky do dvouhry a Adama Pavláska, kterému to jde ve čtyřhře, což je pro Davis Cup super. Navzájem se teď poženou dopředu, bude tam zdravá rivalita, moc se mi to líbí," přiznal Novák, semifinalista Australian Open z roku 2002.

Podrobněji se musel zastavit u progresu osmnáctiletého Menšíka. "Velikánský talent. Podle mě půjde hodně vysoko," prohlásil.

Mladý obr zazářil hned při své první účasti na dospělém grandslamu. Nejen, že na US Open prošel z kvalifikace do hlavní soutěže, ale dokázal tam postoupit až do třetího kola. I Novak Djokovič o něm řekl, že může být jednou z hvězd budoucnosti, a Novák si myslí totéž.

"Když ho teď sleduju, tak je to víceméně hotový hráč. Strašná výhoda je jeho výška, ale pozor, on se také výborně hýbe. A co je asi ještě důležitější, má na to skvělou hlavu. Není v důležitých chvílích nervózní. Hraje pořád stejně, má všechny údery, výborný servis, dobře vnímá hru a to je mu teprve osmnáct. Během pár let klidně může být ve špičce, moc se na něj těším," konstatoval osmačtyřicetiletý odborník.

Obdivuje i Menšíkovu drzost. "Je to potřeba. Nemůže to být jen gentleman, který se bude držet při zdi. Dovolí si, na kurtu se chová velmi sebevědomě. Myslím to v dobrém, arogantní rozhodně není. Ničeho se nezalekne, nebojí se nikoho, jde do toho po hlavě," vyjmenoval Novák další Menšíkovy přednosti.

Zastavil se i u výkonů Tomáše Macháče, který září v Davis Cupu i ve velkých zápasech proti hvězdným soupeřům, přesto stále zůstává pod hranicí elitní stovky.

"Vlastně nechápu, proč už dávno není pevně ve stovce. Pokaždé, když hraje velké zápasy, tak předvádí nesmírně kvalitní a ještě k tomu atraktivní tenis. Má obrovský talent. Je to pro mě záhadou. Zatím není schopen to zopakovat na těch menších turnajích," uvedl Novák s tím, že Macháčovi je stále jen dvaadvacet let a v následujících letech očekává jeho vzestup.

Další talentovaní hráči mohou následovat. Mladí reprezentanti do 14 let vyhráli v létě v Prostějově světovou týmovou soutěž stejně jako dívky.

"Tam se špatně předvídá, kdo by mohl uspět. Protože kdo znal Kubu Menšíka před čtyřmi pěti lety? Poslední rok dva udělal neskutečný progres. Počkejme co z nich bude, někteří za dva roky nebudou hrát tenis a jiní zase mohou vyskočit. U nás v Prostějově vypadají slibně Maxim Mrva a Jan Kumstát, oba ročník 2007. Přechod do mužského tenisu je ale velmi specifický, uvidíme. Vývoj je však velmi pozitivní," uzavřela někdejší česká jednička.