Menšík bez problémů zvládl první singl. Češi vedou nad Izraelem 1:0

Čeští tenisté vedou v kvalifikaci Davisova poháru nad Izraelem 1:0 na zápasy. První bod zajistil týmu kapitána Jaroslava Navrátila ve Vendryni osmnáctiletý Jakub Menšík, který porazil jedničku hostů Jišaje Oliela 6:1, 7:6. Ve druhé dnešní dvouhře se utká Jiří Lehečka s Danielem Cukiermanem.

Menšík splnil proti 415. hráči světa Olielovi roli favorita a zvítězil za hodinu a 36 minut. Soupeře porazil na vítězné míče 32:11, zaznamenal také deset es. Prostějovský rodák si udržel v Davis Cupu stoprocentní bilanci, ve dvouhře vyhrál podruhé a celkově počtvrté.

Vítězný tým postoupí do skupinové fáze Davisova poháru, která se uskuteční od 10. do 15. září. Vyřazovací fáze se odehraje v listopadu. Poražený celek bude hrát baráž o udržení v elitní skupině.

Čeští tenisté, kteří obhajují loňské čtvrtfinále, hrají před domácími fanoušky po pěti letech. Kvůli válce mezi Izraelem a palestinským hnutím Hamás v Pásmu Gazy doprovází utkání zvýšená bezpečnostní opatření. Zápasy ve Vendryni, kde je kapacita haly 1300 fanoušků, jsou vyprodány.

Menšík navázal na úspěšný singlový debut z loňského ročníku, kdy porazil ve skupinové fázi Srba Dusana Lajoviče. V prvním setu prolomil dvakrát Olielův servis, sám byl stoprocentní a získal první set za 27 minut.

Ve druhé sadě se Oliel zlepšil. Ve třetí hře odvrátil tři brejkboly a později už Menšíkovi žádnou další možnost nedal. Za stavu 5:6 čelil český tenista při vlastním servisu třem setbolům. Všechny ale odvrátil a vynutil si zkrácenou hru. V ní Menšík ztrácel 2:4, díky pěti získaným míčkům za sebou ale tie-break otočil a proměnil první mečbol.

Po dnešních dvouhrách bude duel pokračovat v neděli. Ve 13:00 se uskuteční čtyřhra, do níž by měli nastoupit Tomáš Macháč s Adamem Pavláskem proti Edanu Lešemovi a Royi Stepanovovi. V dalších dvouhrách by měl hrát Lehečka proti Olielovi a Menšík proti Cukiermanovi. Složení se ale ještě může měnit.

Kvalifikace tenisového Davisova poháru ve Vendryni:

Česko - Izrael 1:0

Menšík - Oliel 6:1, 7:6 (7:4).