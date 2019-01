Martincovou šokovali ruští fanoušci: Nechutné. Jsem hrdá na náš národ

View this post on Instagram

Jsem tak hrda na nas narod 🇨🇿 .. po dnesni zkusenosti kdyz jsem hrala proti domaci hvezde jsem si opet pripomnela a uvedomila jak jsme skvelej narod🏆 ... abych to upresnila - rusti fanousci dneska ? Vzivote jsem nezazila takove “fandeni” aby za celou dobu zapasu nezatleskali ani po vyborne vymene (pokud jsem ji vyhrala ja) .. prisaham ze bylo hrobove ticho po kazdem mem vyhranem mici,at uz to byla vyborna vymena,zabity mic nebo eso,cokoliv.... nejde o me ale o zousob podpory ktery predvedli.. chapu ze fandej ale pokud ja dam debla a publikum vasnive tleska?! .. nebo mezi prvni a druhym servisem slysim opakovane vykriky?!!... po celou dobu zapasu nebyl schopen jediny fanousek zatleskat po dobre vymene! Nejde o me ale o zpusob ... jakkoliv se snazit rozhodit tu druhou nez je domaci🇷🇺.. jsem hrda na to jaky jsme-kdyz si vzpomenu na prague open kde jste fandili neskutecne ale oboustrane! Dokazali ocenit vykon i druhe hracky 👏🏼👏🏼👏🏼 jsem na vas , nas opravdu pysna a hrda.. jelikoz toto bylo NECHUTNY .. a dneska jsem nebojovala jen za sebe ale za NAS VSECHNY.. jelikoz se nenecham porazit tak nechutnym narodem ... takze jeden za vsechny a vsichni za jednoho 🇨🇿🇨🇿🇨🇿🇨🇿🇨🇿.. ps. Ne vsichni rusove jsou taci ale velka vetsina bohuzel ano 🇷🇺👎🏼👎🏼👎🏼👎🏼👎🏼👎🏼