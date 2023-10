Macháčovi spadla do klína jedinečná šance. Díky shodě náhod vyzve velikána

Zažívá nejlepší týdny dosavadní kariéry. Po dvou po sobě jdoucích titulech na challengerech a postupu do první světové stovky dostane ve čtvrtek jedinečnou šanci o ligu výš na turnaji ve Stockholmu. Podzim 2023 by se mohl do české tenisové historie zapsat jako období, kdy se Tomáš Macháč vyšplhal do tenisové špičky.

Když se daří, tak se daří. A když se přece jen nedaří, osud už to nějak zařídí. Tomáš Macháč si v uplynulých týdnech podmanil kategorii tenisových challengerů, a tak byl naprosto logickým vyústěním okamžitý posun na elitní okruh ATP. Kvalifikace ve Stockholmu ale pro dvaadvacetiletého Čecha nedopadla dobře. Ve druhém kole Macháč po velkém boji nestačil na osmnáctiletého chorvatského supertalenta Dina Prižmiče, který poté v úvodním kole hlavní soutěže přidal i skalp dalšího Čecha Jiřího Lehečky. Na Macháče se však usmálo štěstí, a to hned dvojnásobné. Nejen že do turnaje postoupil jako lucky loser, tedy šťastný poražený, ale díky odstoupení nasazené čtyřky Alejandra Davidoviche Fokiny nevídaně poskočil rovnou do osmifinále. Měl tak čas nabrat síly na jeden z nejlákavějších zápasů, do jakých kdy nastoupil. Jeho soupeřem bude ve čtvrtek ve švédské metropoli trojnásobný grandslamový šampion a jeden z hrstky tenistů, kteří v uplynulých dvou dekádách dokázali narušit krutovládu takzvané velké trojky: Švýcar Stan Wawrinka. Vítěz Australian Open 2014, French Open 2015 a US Open 2016 je v osmatřiceti letech stále členem širší světové špičky, na žebříčku se momentálně nachází na 46. pozici a ve Stockholmu se snaží vylepšit nedávné neslavné výkony. Na posledních dvou turnajích v Astaně a Šanghaji totiž slavný "Stan the Man" prohrál hned v prvních kolech a nepříjemnou sérii zastavil až právě ve Stockholmu, kde v úterý dokázal udolat Chorvata Bornu Goja. Duel mezi Macháčem a Wawrinkou slibuje atraktivní tenisový hit. Čech se totiž v uplynulých letech hned několikrát představil světu jako performer vybrané tenisové zábavy, zejména pak v utkáních s věhlasnými soupeři. Související "Do háje s tenisem, sbohem, mé zápěstí." Hvězdná ruská tenistka se pustila do Číňanů V lednu v prvním kole Australian Open až do jedné hodiny ráno trýznil tehdejší světovou trojku, Nora Caspera Ruuda. Na stadionu Margaret Courtové mnohokrát přivedl dav k extázi a pořadatelé grandslamu po jeho porážce ve čtyřech setech psali na sociální sítě: "Tohle byl tenisový rock-and-roll." Další show předvedl na konci v února v Dubaji, kde v obrovské bitvě dostal až na hranu vyřazení Novaka Djokoviče. Prohrál v tie-breaku třetího setu. "Neuvěřitelný zápas, Macháč hrál jako smyslů zbavený," ocenil tehdy Čecha srbský tenisový novinář Saša Ozmo. Djokovič svému soupeři tleskal během zápasu i po něm. "Tomáš rozhodně nehrál jako 130. hráč světa. Předváděl skvělý tenis a zaslouží si za to obrovský potlesk. Dělal mi všechny možné problémy," uznal dnes již čtyřiadvacetinásobný grandslamový vítěz. V červenci při wimbledonské premiéře bavil diváky na druhém největším londýnském dvorci. Tleskat mu musel i soupeř, domácí hvězda Cameron Norrie. Související Česká "anomálie" útočí, svět zpozorněl. Hraje jako kluk a rozčiluje soupeřky 0:35 "Podával dobře a některé jeho voleje byly až neuvěřitelné. Hodně si to užíval. Musel jsem se na jeho hru adaptovat, ale když jsem to udělal, zahrál ještě neuvěřitelnější věci," kroutil hlavou rodák z jihoafrického Johannesburgu. S Wawrinkou se Macháč utká poprvé v kariéře s parádní bilanci v zádech. Od začátku září nastoupil k devatenácti utkáním a prohrál pouze dvě. Ve světovém rankingu už se vyhoupl na konec osmé desítky pořadí. Jde o klíčový posun, který českému hráči zajistí častější účast na velkých turnajích ATP, kde body přibývají mnohem rychleji a jsou odrazovým můstkem k vyšším patrům světového tenisu. Čtvrteční konfrontace s někdejším třetím hráčem planety a majitelem fenomenálního jednoručného bekhendu naznačí mnohé o Macháčově potenciálu a nabraném sebevědomí.

