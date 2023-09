Tenisté v Davis Cupu porazili Koreu a sahají po čtvrtfinále. Druhý bod přidal Lehečka

Čeští tenisté porazili ve finálovém turnaji Davisova poháru Jižní Koreu a s největší pravděpodobností si zajistili postup do čtvrtfinále. První bod získal pro tým kapitána Jaroslava Navrátila Tomáš Macháč, který ve Valencii zdolal po takřka třech hodinách Hong Song-čchana 7:6, 4:6, 6:2. Po něm uspěl také Jiří Lehečka, jenž v souboji týmových jedniček porazil Kwona Sun-u 6:1, 7:5.

Češi navázali na středeční triumf nad Španělskem (3:0) a obsadí nejspíš jedno ze dvou postupových míst ve skupině C. Dnešní zápas s Koreou zakončí čtyřhra, kam Navrátil nahlásil Jakuba Menšíka a Adama Pavláska. Korejci by měli hrát s dvojicí Nam Či-song, Song Min-kjo.

Tenisté mohou postoupit v novém formátu Davisova poháru do vyřazovací části poprvé. Před dvěma lety nestačili ve skupině na Velkou Británii a Francii. Definitivní jistotu mohou získat už po pátečním duelu Srbska se Španělskem. Domácí Španělé, kteří by pro zachování naděje museli zvítězit 3:0, se musejí obejít bez hlavní hvězdy Carlose Alcaraze, Srbům již naopak pomůže světová jednička Novak Djokovič. Vyřazovací fáze se hraje od 21. do 26. listopadu v Málaze.

Stodevatenáctý hráč světa Macháč vstupoval do utkání proti Hong Song-čchanovi v pozici favorita, v prvním setu se mu ale nedařilo prolomit soupeřův servis. Macháč nevyužil pět brejkbolů a utkání dospělo do zkrácené hry. V ní sice český tenista ztrácel 0:2, vývoj ale otočil a ve vyrovnané koncovce proměnil čtvrtý setbol na 10:8.

"První set byl velice náročný. Nemohl jsem soupeře brejknout a ani on mě. Od druhého setu jsem měl šance, které jsem nevyužil. Soupeř měl pak jedinou příležitost na mém servisu. Zahrál jsem ho opatrněji a on toho využil," řekl Macháč České televizi. "Zahrál jsem bohužel takticky blbě. Na třetí set jsem v sobě našel strašnou sílu. Začal jsem se soustředit na to, co mám hrát, abych ho porazil, a to se mi povedlo," doplnil Macháč.

Šestadvacetiletý Hong Song-čchan ale zápas nevzdal. Ve druhém setu odvrátil za stavu 2:2 další brejkbol a krátce nato získal game při Macháčově servisu. Za stavu 5:4 nedovolil českému tenistovi proměnit ani sedmý brejkbol a po třetím setbolu vývoj srovnal.

Macháč v úvodu třetí sady získal vytoužený brejk a Korejec si za stavu 0:3 vyžádal pauzu na ošetření. Přestože se ještě Hong Song-čchan snažil do utkání vrátit, český tenista mu už nenabídl jediný brejkbol a v závěru prolomil soupeřovo podání ještě jednou. Celkem si Macháč pomohl deseti esy a zahrál 42 vítězných míčů. V Davis Cupu vyhrál šestý ze sedmi singlových zápasů.

Světová třicítka Lehečka měl do duelu s Kwonem Sun-u suverénní vstup. Po dvou brejcích vedl brzy 5:1 a za 24 minut využil první setbol. Korejská jednička se ve druhém setu zlepšila a otočila nepříznivý vývoj ze stavu 3:4 na 5:4, Lehečka ale v jedenácté hře "brejkl" soupeře ještě jednou a ukončil duel prvním využitým mečbolem. Čtvrtfinalista letošního Australian Open vyhrál v Davis Cupu šestou dvouhru za sebou.

Utkání skupiny C tenisového Davisova poháru ve Valencii:

Česko - Korea 2:0 po dvouhrách

Macháč - Hong Song-čchan 7:6 (10:8), 4:6, 6:2, Lehečka - Kwon Sun-u 6:1, 7:5.