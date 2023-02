Lehečka postoupil na turnaji v Dauhá přes Ruusuvuoriho do čtvrtfinále

Obchodníci nebudou smět pod hrozbou peněžitého postihu prodávat nikotinové sáčky dětem. Legálně budou tyto výrobky dostupné jen lidem starším 18 let. Omezení přinese poslanecká novela k ochraně před návykovými látkami, kterou dnes podepsal prezident Miloš Zeman. O jeho podpisu informoval Hrad. Novela bude účinná 15 dní potom, co vyjde ve sbírce. Prodejci pak dostanou tříměsíční lhůtu na to, aby se regulaci prodeje nikotinových sáčků přizpůsobili.

Zeman podepsal i vládní předlohu proti šíření teroristického obsahu on-line. Policisté tak budou moci přikázat českým i evropským pronajímatelům serverů pro webové stránky znepřístupnění případného teroristického obsahu. Půjde například o záběry teroristického útoku nebo záznamy poprav.

Třetí novelou, kterou ve středu prezident podepsal je zákaz používání jednorázových nádob na fluorované skleníkové plyny. Předloha také prodlužuje z devíti měsíců na rok lhůtu na předání takzvaných regulovaných látek, které poškozují ozonovou vrstvu, k jejich zneškodnění.