Lehečka obětí Murrayho zázraku. Nejžhavější talent, slyšel Čech přes selhání

Andy Murray's wins this season 😳



✅ Saved 1 MP vs Berrettini

✅ Recovered from two sets down vs Kokkinakis

✅ Saved 3 MPs vs Sonego

✅ 3+ hours vs Zverev

✅ Saved 5 MPs vs Lehecka #QEMO2023 pic.twitter.com/KcE16a78uy